Paul McCartney comprou o Everton FC? Entenda a relação do ex-Beatle com o time inglês

Paul McCartney tem deixado muitos fãs eufóricos com sua nova turnê mundial "Got Black". No Brasil, o ex-Beatle fez apresentações em Brasília e em São Paulo e se prepara para mais uma apresentação no Rio de Janeiro.

Embora seja conhecido como um dos ícones do rock, o cantor britânico também tem um longa história de amor com o futebol. Tanto que já houve pressão para que o artista se tornasse proprietário de um clube inglês.

Nascido em Liverpool, na Inglaterra, McCarney tem uma forte relação com o Everton Futebol Clube, especialmente por sua família ser uma fiel torcedora do time. Em 2013, muitos fãs sugeriram que o cantor se tornasse o novo dono da equipe, após várias frustrações dos torcedores com o desempenho nos principais torneios da Europa. No entanto, o que começou com uma brincadeira terminou em uma forte mobilização.

Na época, havia rumores de que o bilionário ucraniano Oleg Bakhmatyuk poderia se tornar o principal acionista do clube. Além disso, o Everton já enfrentava um momento delicado dentro de campo, com a saída do técnico David Moyes, após 11 anos no comando, para assumir o Manchester United.

Os torcedores iniciaram uma petição, acreditando que o clube poderia enfrentar dificuldades financeiras nas mãos de Bakhmatyuk e sua empresa, a Avangardco Investments. O documento reuniu milhares de assinaturas à favor do ex-Beatle, apontando para as demissões em massa promovidas por Bakhmatyuk em suas empresas nos Estados Unidos e na Ucrânia.

Eles ameaçaram boicotar o Everton caso o negócio fosse realizado, dirigindo-se ao então presidente e acionista Bill Kenwright - que faleceu em 2023.

A escolha de Paul McCartney como possível investidor não foi aleatória. Além de sua paixão pelo Everton FC, sua estabilidade financeira também foi um grande fator para que se tornasse o favorito para assumir o clube.

Torcedor fiel

Paul McCartney já tinha uma história com o Everton, como visto em uma famosa foto dele chegando a pé para assistir à final da Copa da Inglaterra de 1986 em Wembley, sendo recebido com entusiasmo pelos torcedores. Apesar de naquela ocasião, o Everton tenha sido derrotado pelo West Bromwich e ficado em segundo lugar.

No entanto, apesar das milhares de assinaturas, Paul McCartney nunca mostrou interesse em adquirir ações do Everton. Além disso, o negócio com Bakhmatyuk também não se concretizou.

Quem eventualmente comprou o Everton em 2016 foi o iraniano Farhad Moshiri, anteriormente um dos investidores do Arsenal. Até setembro de 2023, ele permaneceu como acionista majoritário até fechar um acordo com a 777 Partners, grupo que possui a SAF do Vasco no Brasil.

A 777 já está preparada para adquirir 94,1% das ações do Everton, estando a concretização do negócio apenas pendente da aprovação formal da Premier League.

Quando é o próximo show de Paul McCartney no Brasil?

Paul McCartney está atualmente no Brasil com sua turnê "Got Back", que terá seu encerramento neste sábado, 16, com um show no Maracanã, no Rio de Janeiro. A apresentação terá transmissão ao vivo no Disney+ e Star+ a partir das 21h15.