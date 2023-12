Seleção brasileira: suposta nova camisa azul do Brasil vaza em site inglês; veja fotos

Assim como foi vazado em relação ao primeiro uniforme, a nova camisa azul da seleção brasileira, para o ano de 2024, deve chegar com uma importante mudança: o escudo da CBF estará localizado no meio da peça, e não à esquerda do peito. O suposto uniforme foi vazado pelo Footy Headlines, site inglês especializado em uniformes de futebol.

Os novos modelos da Nike serão utilizados na Copa América do ano que vem, que será realizada nos Estados Unidos, assim como nos amistosos e nas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

As peças devem ser anunciadas oficialmente em março ou abril do próximo ano, para o torneio que acontece entre junho e julho, e o Brasil já conhece seus adversários no grupo.

Veja camisa:

O uniforme número dois da seleção tem detalhes de listras onduladas, com diferentes tons de azul. As bordas da manga e da gola são verde água. O escudo está no meio, mas o símbolo da fornecedora segue à direita do peito.

Conforme descrito pelo Footy Headlines, a camisa "tem design moderno e vibrante. Combina uma base azul escura saturada com um azul claro e o amarelo tradicional do país".

Em setembro, as primeiras imagens do uniforme principal da seleção, usado nas partidas, já haviam sido divulgadas pelo mesmo portal. Predominantemente amarela, a camisa número um tem detalhes da gola e das mangas em verde. Apesar de manter as tradicionais cores da primeira camisa da seleção, o modelo inova ao destacar um amarelo "mais pálido" que de costume da cintura para baixo.