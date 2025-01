Grêmio x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Gaúcho

O Brasil de Pelotas e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 22h, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pela rodada do Campeonato Gaúcho e terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta para o RS), no Sportv e no Premiere.

O Grêmio, um dos favoritos ao título, inicia a competição com o objetivo de manter sua hegemonia no estadual, apostando em um elenco reforçado e em jovens promessas. O Brasil de Pelotas, jogando em casa, busca surpreender o Tricolor e começar sua campanha com um bom resultado diante de sua torcida.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil de Pelotas x Grêmio hoje pelo Campeonato Gaúcho?

O jogo desta quarta-feira, 22h, entre o Brasil de Pelotas e Grêmio terá transmissão ao vivo na Globo (apenas para o estado do Rio Grande do Sul), no Sportv e no Premiere.

