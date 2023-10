Onde assistir o jogo do Fortaleza x Corinthians hoje, terça-feira, 3, pela Copa Sul-Americana

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

Depois do empate por 1 a 1 na Neo Química Arena, Fortaleza e Corinthians se preparam para o grande momento de decidir quem garantirá a vaga na final da Copa Sul-Americana.

A partida marca a estreia de Mano Menezes como treinador do Timão, após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. O técnico contará com a presença de Matías Rojas, que se recuperou de uma lesão na coxa e viajou com o elenco alvinegro para Fortaleza.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fortaleza x Corinthians da Copa Sul-Americana hoje

O jogo deste domingo às 21h30 entre Fortaleza e Corinthians terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Corinthians online?

A partida será transmitida pela ESPN, que possui transmissão pela Star+.

Quais são os próximos jogos do Corinthians?