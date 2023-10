Libertadores e Sul-Americana: casas de apostas apontam finais com 75% de brasileiros; veja odd's

Nesta semana, as equipes entram em campo para decidir os finalistas da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Abrindo a rodada decisiva dos campeonatos continentais, o Fortaleza recebe o Corinthians, nesta terça-feira, 3, após o empate por 1 a 1 na Neo Química Arena, pelo jogo de ida. A partida acontece na Arena Castelão, às 21h30. O time classificado enfrenta na final o vencedor entre LDU Quito e Defensa y Justicia.

Pela Libertadores, os embates 100% brasileiros continuam. Na quarta-feira, 4, o Fluminense visita o Internacional após o empate por 2 a 2 no primeiro jogo. Agora, no Beira-Rio, às 21h30, o Colorado tenta a classificação diante de sua torcida diante do time de Fernando Diniz.

De olho no confronto brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Boca Juniors, na quinta-feira, 5. Com o apoio da massa alviverde, o clube busca encaminhar mais uma finalíssima da Libertadores.

Sul-Americana:

Para o confronto da Sul-Americana, as plataformas de apostas apontam favoritismo tricolor. Em casa, o Fortaleza deseja confirmar uma classificação inédita que pode coroar a campanha histórica do Leão de Pici. Para chegar a final, o Corinthians precisa vencer a equipe de Vojvoda, dentro do Castelão.

Consultadas, Bet7k, Casa de Apostas, Esportes da Sorte, Galera.bet, PlayGreen e Onabet apresentam as seguintes cotações:

Fortaleza x Corinthians:

Bet7K - Fortaleza 1.70 x Corinthians 5.60

- Fortaleza 1.70 x Corinthians 5.60 Casa de Apostas - Fortaleza 1.76 x Corinthians 4.64

- Fortaleza 1.76 x Corinthians 4.64 Esportes da Sorte - Fortaleza 1.77 x Corinthians 4.91

- Fortaleza 1.77 x Corinthians 4.91 Galera.bet - Fortaleza 1.80 x Corinthians 4.75

- Fortaleza 1.80 x Corinthians 4.75 PlayGreen - Fortaleza 1.70 x Corinthians 4.50

- Fortaleza 1.70 x Corinthians 4.50 Onabet - Fortaleza 1.75 x Corinthians 5.25

Libertadores:

Abrindo as decisões da Libertadores, o Inter é favorito segundo as plataformas de apostas. Com o agregado em 2x2, o Colorado almeja vencer na presença de sua torcida e ir em busca da terceira taça de campeão da América. Do outro lado, a equipe carioca de Fernando Diniz tenta cumprir o papel de visitante indigesto para se classificar para a final.

Internacional x Fluminense

Bet7K - Internacional 2.40 x Fluminense 3.10

- Internacional 2.40 x Fluminense 3.10 Casa de Apostas - Internacional 2.37 x Fluminense 3.10

- Internacional 2.37 x Fluminense 3.10 Esportes da Sorte - Internacional 2.31 x Fluminense 3.24

- Internacional 2.31 x Fluminense 3.24 Galera.bet - Internacional 2.40 x Fluminense 3.10

- Internacional 2.40 x Fluminense 3.10 PlayGreen - Internacional 2.25 x Fluminense 3.00

- Internacional 2.25 x Fluminense 3.00 Onabet - Internacional 2.35 x Fluminense 3.20

Contra o Boca Juniors, o Palmeiras é o grande favorito. Em busca da quarta taça da competição, o Verdão joga diante de sua torcida e tenta confirmar a classificação para a final após o empate sem gols em La Bombonera.

Palmeiras x Boca Juniors