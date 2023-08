Onde assistir o jogo do Fluminense x América-MG hoje, sábado, 19, pelo Brasileirão; veja horário

Fluminense e América-MG se enfrentam neste sábado, 19, às 18h30, no estádio do Macaranã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão série A.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x América-MG hoje pelo Brasileirão série A

O jogo deste sábado, às 18h30 entre Fluminense e América-MG terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Fluminense x América-MG online?

A partida será transmitida pelo Premiere através da Amazon Prime e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Fluminense?

24/08 - Olimpia x Fluminense - Copa Libertadores

27/08 - Athletico-PR x Fluminense - Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do América-MG?