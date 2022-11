Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, quarta-feira, 9; veja horário

O Palmeiras recebe o América MG nesta quarta-feira, 9, às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série A.

Jogando apenas para cumprir tabela, o já campeão Palmeiras entra em campo buscando retomar o caminho da vitória. A equipe vêm de um empate com o Cuiabá na última rodada, em partida fora de casa.

Já o América MG ainda está na busca por uma vaga na Libertadores. A equipe venceu o Bragantino na última rodada e entrou no G7 do campeonato. Apesar do bom resultado, a equipe mineira ainda não garantiu a vaga, pois em caso de perda, São Paulo e Atlético MG podem ultrapassa-la.

Escalação do Palmeiras hoje

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Endrick

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras



O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Palmeiras x América MG terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

13/11 - Internacional x Palmeiras - Brasileirão

