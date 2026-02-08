Noroeste x Santos: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Noroeste e Santos se enfrentam neste domingo, 8 de fevereiro, às 16h, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP). O confronto é válido pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista e terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

O Santos chega pressionado: o time aparece fora da zona de classificação do seu grupo e, ao mesmo tempo, próximo da zona de rebaixamento. A reta final da primeira fase é decisiva para o Peixe evitar um vexame estadual e ainda buscar vaga nas quartas de final.

O Noroeste, que disputa a elite do Paulistão como visitante tradicional da Série A2, tenta surpreender e conquistar pontos importantes dentro de casa.

Veja as prováveis escalações:

Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Barreal; Thaciano, Gabigol e Rony.

Noroeste (Técnico: Guilherme Alves)

Luiz Daniel; Jhonny, Carlinhos, Ronaldo Alves, Pedro Carrerete e Sánchez; Tauã, Cristiano, Pedro Felipe; Carlão e Léo Tocantins.

Onde assistir ao vivo o jogo Noroeste x Santos hoje pelo Paulistão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Noroeste e Santos terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo Noroeste x Santos hoje?

Você pode assistir à partida online pela HBO Max.