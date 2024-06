NBA House terá transmissão de finais entre Boston Celtics e Dallas Mavericks

Conhecido por atrair os paulistanos que amam esportes, o Parque Villa-Lobos passará a ser também o lar da NBA House, que inaugura seu novo espaço próximo à Avenida Queiroz Filho nesta quinta-feira, 6. A área estará visível aos visitantes, com uma bola de basquete gigante nos portões do parque.

O espaço ganhou uma expansão de 1.000 m² em relação a 2023, totalizando agora 5.000 m². Há duas arquibancadas internas com vista para um telão que transmitirá os jogos. A organização espera atrair mais de 40 mil visitantes durante o mês de junho.

Transmissão de jogos

A programação inclui apresentações dos mascotes Burnie, do Miami Heat, e Pierre The Pelican, do New Orleans Pelicans, na quadra com piso luminoso, localizada abaixo do telão principal, no centro da arena.

De acordo com os organizadores, as equipes de dança do Washington Wizards e Golden State Warriors também realizarão coreografias nesse local. As equipes de enterrada Anti-Gravity, do Houston Rockets, e Power Pack, do Indiana Pacers, também farão shows acrobáticos com trampolins, com a proposta de interagir com o público.

Para aqueles que desejam assistir às partidas de basquete, a NBA House vai exibir todas as finais, que seguem o formato de sete jogos, entre os campeões das conferências leste (Boston Celtics) e oeste (Dallas Mavericks), que disputarão o título.

O evento está dividido em Game Nights, que são as datas das finais. Elas estão marcadas para os dias 6, 9, 12 e 14 de junho, com jogos adicionais dependendo dos resultados – e que têm ingressos mais caros, e Fan Days, que são dias sem jogos, mas com programação paralela.

Outras atrações

NBA House, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo (Divulgação)

Marcas como Budweiser, Sadia, Popeye's, Ruffles, Gatorade, Hellmann's e Sustagen Kids estarão presentes com ativações para os visitantes, oferecendo brindes em cada estande. As atividades incluem dinâmicas de passe, agilidade, memória e arremessos, além de espaços interativos para fotos.

Há também desafios elaborados pela própria NBA. No Replay Center, uma sala repleta de TVs e tablets, os fãs podem analisar momentos do jogo e decidir sobre possíveis faltas.

Uma réplica do troféu Larry O’Brien, a estatueta dourada entregue ao campeão da liga, está em exibição no local. A casa conta também com a NBA Store, para quem quiser adquirir itens colecionáveis, como camisetas ou jerseys.

O espaço oferece uma área ao ar livre com meia quadra e telões de LED que exibirão as finais. Na parte externa, há food trucks para alimentação.

Onde comprar ingressos para o Game Night da NBA House?

Os ingressos estão à venda no site da NBA House. Para assistir ao Game Night (arquibancada, mezanino e lounge), os preços variam de R$ 360 a R$ 600 na inteira. Nos Fan Days, os valores vão de R$ 88 a R$ 130. Clientes de determinados cartões têm 10% de desconto nos ingressos.

Como chegar à NBA House?

NBA House, no Parque Villa-Lobos, zona oeste de São Paulo (Divulgação)

A NBA House está localizada na Avenida Queiroz Filho, 1.365, Portão 1 do Parque Cândido Portinari. O acesso é permitido a pedestres e veículos. Quem estiver interessado em conhecer a nova casa da liga americana em São Paulo têm diversas opções para chegar ao local. Confira a seguir:

Transporte público

Para quem for de metrô ou de trem, basta acessar a Linha 4-Amarela, descer na estação Pinheiros e fazer a baldeação para a Linha 9-Esmeralda da CPTM. Em seguida descer na estação Villa Lobos-Jaguaré da Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) da CPTM, e fazer uma breve caminhada para NBA House. O horário de funcionamento do metrô (Linha 4-Amarela) e trem (Linha 9-Esmeralda), é até à meia-noite, todos os dias.

Carro de aplicativo ou táxi

Se alguém pretende ir por meio de carro de aplicativo ou táxi, a entrada mais próxima da NBA House é pelo Portão 1 Bolsão de Estacionamento A do Parque Cândido Portinari. O acesso é permitido a pedestres e veículos.

Para esses veículos, o estacionamento tem tolerância de 15 minutos sem cobrança. Ao solicitar táxi ou carro por aplicativo, sempre informar para entrar no Portão 1 do Parque Cândido Portinari.

Carro particular

A entrada mais próxima da NBA House é pelo Portão 1 Bolsão de Estacionamento A do Parque Cândido Portinari. O local possui estacionamento, mas esta área do Parque Villa-Lobos tem cobrança.