Manchester City x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Manchester City e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 16h15, no Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra). A partida é pela 31ª rodada da Premier League e terá transmissão da ESPN e Star+.

Tricampeão da Premier League, Manchester City enfrentará o Aston Villa, que vem realizando uma campanha forte nesta temporada. O Aston Villa está atualmente em quarto lugar na competição e busca garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Apresentando uma invencibilidade em casa durante toda a temporada e sem perder há 23 jogos, o City dificilmente cederá pontos o Aston Villa, mesmo que a equipe também venha de boas partidas.

Ambos os clubes, no entanto, têm potencial para proporcionar um espetáculo. O Aston Villa saiu vitorioso no último confronto entre as duas equipes, quebrando a "maldição" de quase nove anos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City x Aston Villa hoje pela Premier League?

O jogo desta quarta-feira, às 16h15 , entre Manchester City e Aston Villa terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester City x Aston Villa hoje?

Você pode assistir a partida online através da Star+.

Provável escalação do Manchester City

Stefan Ortega; Manuel Akanji, Rúben Dias, Jhon Stones e Josko Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva, Mateo Kovacic, Kevin de Bruyne e Phil Foden; Erling Haaland

Provável escalação do Aston Villa

Dibu Martinez; Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Álex Moreno (Lucas Digne); Douglas Luiz, Youri Tielemans, Leon Bailey e Morgan Rogers (Nicolo Zaniolo); Moussa Diaby e Ollie Watkins