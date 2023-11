Libertadores 2024: após rodada do Brasileirão, novos times são classificados; veja lista

O placar da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro (Brasileirão) foi decisivo para definição de novos times classificados para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Com a vitória por 3 a 0 contra o América-MG, o Flamengo atingiu 63 pontos na tabela e se classificou para o campeonato sul-americano. Esta será a 20ª passagem do rubro-negro na CONMEBOL.

A equipe de Tite agora se junta ao São Paulo (campeão da Copa do Brasil 2023), ao Fluminense (campeão da Libertadores 2023), ao Palmeiras e ao Botafogo como os representantes brasileiros do campeonato em 2024. Já são 28 seleções confirmadas e ainda há três vagas remanescentes para o Brasil, que podem ser ocupadas por Atlético-MG, Grêmio e Bragantino, sendo os dois últimos em fase de prévia.

Veja lista de classificados para a Libertadores de 2024

Argentina

River Plate

Talleres

Rosario Central

Bolívia

The Strongest

Bolívar

Brasil

São Paulo

Fluminense

Botafogo

Palmeiras

Flamengo

Chile

Cobresal

Colômbia:

Millonarios

Atlético Nacional

Equador

LDU

Independiente del Valle

Barcelona

El Nacional

Paraguai

Libertad

Cerro Porteño

Trinidense

Peru

Alianza Lima

Sporting Cristal

Universitario

Melgar

Venezuela

Portuguesa

Deportivo Táchira

Caracas

Puerto Cabello

O Uruguai não tem nenhum classificado para a Libertadores 2024 até o momento.

Vagas remanescentes

Além das vagas para as seleções brasileiras, ainda há definição de três argentinas, duas bolivianas, três chilenas, duas colombianas, uma equatoriana, uma paraguaia e quatro uruguaias.

Quando começa a Libertadores 2024?

No ano que vem, a fase prévia da Copa Libertadores da Améria será disputada a partir de 6 de fevereiro. A fase de grupos se inifica em 2 de abril e a final do campeonato tem previsão para 30 de novembro.