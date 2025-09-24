Esporte

Atlético-MG x Bolívar: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Partida entre Atlético-MG e Bolívar é válida pela Copa Sul-Americana

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10h40.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A partida entre Atlético-MG e Bolívar será realizada nesta quarta-feira, 24, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O confronto é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana e terá transmissão ao vivo pelo ESPN e Disney+.

O Atlético-MG chega para o duelo pressionado, após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Botafogo por 1 a 0, no último sábado.

Com isso, o time viu a zona de rebaixamento se aproximar, e as chances de garantir uma vaga na próxima Copa Libertadores ficaram mais remotas. Para seguir vivo na disputa continental, o Galo precisa vencer para avançar às semifinais da Sul-Americana. Na ida, as equipes empataram em 2 a 2, em um jogo bastante emocionante na Bolívia.

Já o Bolívar busca garantir a classificação após o empate fora de casa e tentar avançar à próxima fase da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG x Bolívar hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo desta quarta-feira, 24, às 19h, entre Atlético-MG e Bolívar terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Atlético-MG x Bolívar hoje?

Você pode assistir à partida online pela ESPN e Disney+.

Prováveis escalações:

Atlético-MG (técnico: Eduardo Coudet)

  • Fábio
  • Guga
  • Thiago Silva
  • Freytes
  • Renê
  • Martinelli
  • Hércules
  • Lucho Acosta
  • Serna
  • Canobbio
  • Everaldo

Bolívar (técnico: Gustavo Costas)

  • Losada
  • Pérez
  • Izquierdoz
  • Canale
  • Marcich
  • Medina
  • Cardozo
  • Segovia
  • Moreno
  • Salvio
  • Castillo
Acompanhe tudo sobre:Atlético - MGFutebolAgenda de jogosCopa Sul-Americana

Mais de Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025: onde assistir ao vivo e horários

Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense e diz que 'as redes sociais acabaram com o futebol'

Levante x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Fluminense x Lanús: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Mais na Exame

Mundo

Serviço Secreto investigará falha em escada rolante durante visita de Trump à ONU

Mercados

Ibovespa opera estável após fechar nos 146 mil pontos pela primeira vez

Carreira

Fórmula 1 leva tecnologia de ponta ao bem-estar dos funcionários em parceria com a Technogym

Brasil

Previsão do tempo: São Paulo deve ter dia frio com temperaturas de até 17°C nesta quarta, 24