Atlético-MG x Bolívar: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

A partida entre Atlético-MG e Bolívar será realizada nesta quarta-feira, 24, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O confronto é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana e terá transmissão ao vivo pelo ESPN e Disney+.

O Atlético-MG chega para o duelo pressionado, após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Botafogo por 1 a 0, no último sábado.

Com isso, o time viu a zona de rebaixamento se aproximar, e as chances de garantir uma vaga na próxima Copa Libertadores ficaram mais remotas. Para seguir vivo na disputa continental, o Galo precisa vencer para avançar às semifinais da Sul-Americana. Na ida, as equipes empataram em 2 a 2, em um jogo bastante emocionante na Bolívia.

Já o Bolívar busca garantir a classificação após o empate fora de casa e tentar avançar à próxima fase da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG x Bolívar hoje pela Copa Sul-Americana?

Como assistir online o jogo do Atlético-MG x Bolívar hoje?

Prováveis escalações:

Atlético-MG (técnico: Eduardo Coudet)

Fábio

Guga

Thiago Silva

Freytes

Renê

Martinelli

Hércules

Lucho Acosta

Serna

Canobbio

Everaldo

Bolívar (técnico: Gustavo Costas)