Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona e o Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado, 22, às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Camp Nou, em Barcelona. A partida é válida pela 14ª rodada de La Liga e terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming Disney+.
O time catalão retorna aos gramados após a pausa para a Data Fifa de novembro, embalado por duas vitórias seguidas no Campeonato Espanhol. Vice-líder com 28 pontos, o Barcelona está apenas três atrás do rival Real Madrid. Uma vitória neste sábado deixa o clube blaugrana na cola do líder e aumenta a pressão sobre os merengues na sequência da competição.
O técnico Hansi Flick, no entanto, terá desafios para escalar a equipe. Pela primeira vez na temporada, o Barça não contará com Pedri, lesionado, e De Jong, suspenso. Além deles, Ter Stegen e Gavi seguem no departamento médico e também são desfalques.
Prováveis escalações
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
- Szczesny; Eric García, Ronald Araújo, Cubarsí e Balde; Fermín, Bernal e Dani Olmo; Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Rashford.
Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
- Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte e Berchiche; Jauregizar, Rego, Berenguer, Sanchez e Nico Williams; Guruzeta.
Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona x Athletic Bilbao hoje pelo Campeonato Espanhol?
O jogo deste sábado, 12h15, entre Barcelona e Athletic Bilbao terá transmissão ao vivo na ESPN.
Como assistir online o jogo do Barcelona x Athletic Bilbao hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Disney+, com login de assinante.
