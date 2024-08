Jordan Chiles diz que vai cuidar da saúde mental, após ter medalha de bronze revogada

A atleta americana de ginástica olímpica Jordan Chiles publicou em seu perfil que vai se afastar das redes sociais para cuidar da saúde mental. A postagem foi feita após vir a público notícia de que o Tribunal Arbitral do Esporte aceitou o recurso da Federação Romena, que contestou a colocação de Chiles na terceira posição, o que lhe rendeu um bronze nas Olimpíadas de Paris 2024.

A polêmica começou após a final do solo na ginástica artística. Inicialmente, Chiles recebeu uma nota que a colocava em quinto lugar. No entanto, seu treinador entrou com um recurso, alegando que a nota de dificuldade de um dos movimentos não havia sido corretamente avaliada. Após a revisão, a nota de Chiles foi aumentada, passando para 13.766, o que a colocou na terceira posição, à frente da romena Ana Barbosu, que inicialmente havia comemorado o bronze.

"Estou tirando um tempo e me afastando das redes sociais para cuidar da minha saúde mental. Obrigado", escreveu no Instagram, que conta com 1.2 milhão de seguidores.

A Federação Romena contestou a decisão, alegando que a revisão foi injusta e que a ginasta romena Sabrina Maneca-Voinea não deveria ter sido penalizada por supostamente pisar fora do tablado. O recurso foi aceito pelo Tribunal Arbitral do Esporte e a atleta americana Jordan Chiles perdeu sua medalha, enquanto Ana Maria Barbosu entrou no pódio.

Segundo o jornal Euronews, o CAS determinou que a equipe dos Estados Unidos pediu o recurso da nota após ultrapassar o tempo regulamentar na final de solo. Com isso, Jordan Chiles não terá sua nota aumentada e Ana Maria Barbosu retornou ao pódio.