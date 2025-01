Jogos de hoje, sábado, 11, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol deste sábado, 11 de janeiro, incluem o clássico Torino x Juventus pelo Campeonato Italiano, o duelo entre Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique no Campeonato Alemão, além de jogos decisivos da Copinha, como Atlético Guaratinguetá x Grêmio.

A final da Taça da Liga de Portugal, entre Sporting x Benfica, também é atração do dia.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copinha

8h45 - Portuguesa Santista x Trindade - Paulistão (YouTube)

10h45 - Vitória da Conquista x Porto Vitória - Paulistão (YouTube)

11h - Juventus x Ceará - SporTV

12h45 - FC Cascavel x Boavista - Paulistão (YouTube)

13h - Atlético Guaratinguetá x Grêmio - CazéTV

14h15 - Carajás x São Bento - Paulistão (YouTube)

15h - Referência x Sport - SporTV 2

16h30 - Fortaleza x Ituano - Paulistão (YouTube)

19h30 - Cruzeiro-PB x Zumbi - Paulistão (YouTube)

21h45 - EC São Bernardo x Flamengo - SporTV

Campeonato Italiano

11h - Udinese x Atalanta - ESPN 4 e Disney+

11h - Empoli x Lecce - Disney+

14h - Torino x Juventus - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Milan x Cagliari - ESPN 5 e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - St. Pauli x Eintracht Frankfurt - Nosso Futebol e OneFootball

11h30 - Hoffenheim x Wolfsburg - OneFootball

11h30 - Freiburg x Holstein Kiel - OneFootball

11h30 - Heidenheim x Union Berlin - OneFootball

11h30 - Mainz x Bochum - OneFootball

14h30 - Borussia Mönchengladbach x Bayern - RedeTV!, SporTV, CazéTV e OneFootball

Copa da Inglaterra

9h - Bristol City x Wolverhampton - Disney+

9h - Middlesbrough x Blackburn - Disney+

9h - Birmingham x Lincoln City - Disney+

9h15 - Liverpool x Accrington Stanley - ESPN e Disney+

12h - Chelsea x Morecambe - ESPN e Disney+

12h - Bournemouth x West Bromwich - Disney+

14h45 - Manchester City x Salford - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

10h - Alavés x Girona - Disney+

12h15 - Valladolid x Betis - ESPN 2 e Disney+

14h30 - Espanyol x Leganés - Disney+

17h - Sevilla x Valencia - ESPN e Disney+

Taça da Liga de Portugal

16h45 - Sporting x Benfica (final) - Nsports

Campeonato Carioca

16h - Botafogo x Maricá - Band e Canal GOAT

16h30 - Nova Iguaçu x Vasco - SporTV

19h - Bangu x Portuguesa-RJ - Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo Borussia Mönchengladbach x Bayern hoje?

O jogo Borussia Mönchengladbach x Bayern será transmitido ao vivo na RedeTV!, SporTV, CazéTV e OneFootball, às 14h30.

Que horas é o jogo Sporting x Benfica pela Taça da Liga de Portugal?

A final da **Taça da Liga de Portugal**, entre Sporting x Benfica, será às 16h45, com transmissão ao vivo no Nsports.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.