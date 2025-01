Jogos de hoje, domingo, 19 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do São Paulo contra Flamengo pela FC Series e do Cruzeiro contra Tombense pelo Campeonato Mineiro são os destaques do futebol deste domingo, 19 de janeiro.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Espanhol, Paulistão, Campeonato Inglês, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol Feminino

8h - Real Madrid x Eibar - DAZN

Campeonato Italiano

8h30 - Fiorentina x Torino - Disney+

11h - Cagliari x Lecce - Disney+

11h - Parma x Venezia - Disney+

14h - Hellas Verona x Lazio - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Inter de Milão x Empoli - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

11h - Manchester United x Brighton - ESPN e Disney+

11h - Everton x Tottenham - Disney+

11h - Nottingham Forest x Southampton - ESPN 4 e Disney+

13h30 - Ipswich x Manchester City - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

10h - Celta de Vigo x Athletic Bilbao - Disney+

12h15 - Real Madrid x Las Palmas - Disney+

14h30 - Osasuna x Rayo Vallecano - ESPN 2 e Disney+

17h - Valencia x Real Sociedad - Disney+

Paulistão

16h - São Bernardo x RB Bragantino - TNT, Max, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

16h - Mirassol x Água Santa - Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

18h30 - Corinthians x Velo Clube - Record, CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

20h30 - Ponte Preta x Santos - TNT e Max

FC Series

17h - São Paulo x Flamengo - Band, Sportv, Premiere, TNT Sports e Canal GOAT (YouTube)

Campeonato Mineiro

11h - Aymorés x Atlético-MG - Premiere

20h - Cruzeiro x Tombense - Globo e Premiere

21h - Uberlândia x América-MG - Sportv e Premiere

Campeonato Carioca

17h - Portuguesa-RJ x Madureira - BandSports e Canal GOAT

19h - Boavista x Vasco - Sportv e Premiere

20h - Bangu x Volta Redonda - BandSports e Canal GOAT

21h - Flamengo x Nova Iguaçu - Band, Premiere e Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo contra o Flamengo; veja horário

O jogo São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo no Band, Sportv, Premiere, TNT Sports e Canal GOAT (YouTube), às 17h.

Que horas é o jogo do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol?

O jogo Real Madrid x Las Palmas terá transmissão ao vivo na Disney+, às 12h15.

Qual canal irá passar o jogo do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro?

O jogo Cruzeiro x Tombense terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 20h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

20h - Cruzeiro x Tombense - Campeonato Mineiro

Band

17h - São Paulo x Flamengo - FC Series

21h - Flamengo x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca

Rede TV

Nenhum jogo vai passar na Rede TV neste domingo, 19 de janeiro.

Sportv

11h30 - Union Berlin x Mainz 05 - Campeonato Alemão

17h - São Paulo x Flamengo - FC Series

19h - Boavista x Vasco - Campeonato Carioca

21h - Uberlândia x América-MG - Campeonato Mineiro

ESPN

11h - Manchester United x Brighton - Campeonato Inglês

14h - Hellas Verona x Lazio - Campeonato Italiano

16h45 - Inter de Milão x Empoli - Campeonato Italiano

Premiere

11h - Aymorés x Atlético-MG - Campeonato Mineiro

17h - São Paulo x Flamengo - FC Series

19h - Boavista x Vasco - Campeonato Carioca

20h - Cruzeiro x Tombense - Campeonato Mineiro

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.