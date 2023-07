Jogo do Corinthians será cancelado? Equipe avalia não ir ao estádio; entenda

O Corinthians recebeu um alerta das autoridades peruanas e pode não ir ao estádio enfrentar o Universitário, pelos playoffs da Sul-americana. A informação foi confirmada pela ESPN nesta terca-feira. 18

A partida está prevista para 21h30. O Timão venceu o confronto de ida por 1 a 0 na Neo Química Arena e está em Lima para o confronto

Segundo a reportagem da ESPN, a equipe foi orientada a ir ao estádio utilizando um ônibus das autoridades peruanas, pois há rumores de que o veículo do clube seria apedrejado por torcedores.

A intenção é que a delegação entre no estádio desapercebido. O veículo que levaria os jogadores teria apenas o escudo da corporação peruana.

Por conta do perigo, o Corinthians avalia se irá ao estádio para o confronto. Nas próximas horas, o clube deve anunciar a decisão.

Casos de racismo com preparador físico

Ainda segundo a ESPN, o motivo da possível agressão aos torcedores é devido à condenação de racismo do preparador físico Sebastião Avellino Vargas, na semana passada. Ele foi visto fazendo gesto de macaco para o banco do Corinthians no jogo de ida, na Arena Corinthians

No final de semana, a equipe peruana foi com uma faixa no braço em protesto pela condenação. Sebastião segue preso, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo Universitario x Corinthians pela Copa Sul-Americana

O jogo desta terça-feira, às 21h30, entre Universitario e Corinthians terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN e Star+.

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?

22/07 - Bahia x Corinthians - Brasileirão

26/07 - Corinthians x São Paulo - Copa do Brasil

LEIA TAMBÉM: