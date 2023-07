Chelsea x Wrexham hoje: onde assistir ao vivo o jogo da Florida Cup

Chelsea e Wrexham se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 20h45, no estádio Kenan Memorial Stadium, na Carolina do Norte, EUA. A partida é válida pela final da Florida Cup.

Neste jogo amistoso que serve como pré-temporada, apesar das diferenças entre os times, o Chelsea vem de uma temporada sem muito brilho, enquanto o Wrexham brilhou.

Os Blues terminaram a Premier League na 12ª posição, sem conseguir se classificar para competições europeias.

Já o pequeno Wrexham virou o novo queridinho dos amantes do futebol, e conhecido até por quem não entende muito do esporte bretão, depois de ser comprado pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Além da fama, o time galês ganhou a National League e, com ela, o acesso à quarta divisão inglesa depois de 15 anos.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Chelsea x Wrexham da Florida Cup hoje?

O jogo desta quarta-feira, 19, às 20h45, entre Chelsea e Wrexham terá transmissão ao vivo na TNT.

Como assistir o jogo Chelsea x Wrexham online?

A partida será transmitida na TNT e HBO Max .