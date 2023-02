Flamengo, Real Madrid, Al-Hilal ou Al-Ahly: quem tem os melhores números em 2023?

As semifinais do Mundial de Clubes, que começam nesta terça-feira no Marrocos, colocarão frente a frente jornadas competitivas em fases diferentes de desenvolvimento. Ás 16h, um Flamengo que ainda tenta encontrar a melhor forma neste início de temporada enfrenta um Al-Hilal (Arábia Saudita) também irregular.

Na quarta, é a vez de um Real Madrid que não vive a melhor das fases encarar o empolgado Al-Ahly (Egito). Com as quatro equipes em seus primeiros jogos em 2023, o que dizem os números?

A primeira leitura é a do grande momento vivido pela equipe egípcia. O Al-Ahly, que chega para a semifinal com os melhores números entre os quatro, é o líder invicto da atual edição do Campeonato Egípcio após 15 jogos. A equipe do artilheiro Mahammed Sherif, que já marcou quatro vezes só este ano, arrasou o Auckland City (Nova Zelândia) e despachou o Seattle Souders (Estados Unidos) em suas duas partidas pelo torneio da Fifa, chegando à sexta e sétima vitórias em oito jogos em 2023. São incríveis 16 gols marcados e apenas um sofrido.

Na semifinal, encara um Real Madrid que teve a defesa vazada em excesso em 2023. São 10 gols sofridos em 10 jogos, apesar dos 14 marcados. Vale lembrar que a equipe espanhola inicia a segunda metade da temporada europeia e já vinha atuando em sequência desde o fim do ano passado. Entre janeiro e fevereiro, jogou pela Copa do Rei, pela Supercopa da Espanha e pelo Campeonato Espanhol.

Do outro lado da chave, o Flamengo vive um momento de início de temporada. O clube trocou de treinador e trouxe o português Vítor Pereira, que terá seu oitavo jogo à frente do clube sendo um dos mais importantes da temporada. O técnico aproveitou o início de campeonato estadual para alternar seu time entre titulares e reservas, visando ritmo e descanso rumo ao Mundial. No torneio de Marrocos, chega com ótimos números de ataque — 15 gols em 7 jogos —, mas um aproveitamento ainda irregular.

Na sua semifinal, o Flamengo encara o velho conhecido Al-Hilal, que chega com os números mais modestos. São apenas três vitórias em sete jogos do time de Ramon Díaz, quarto colocado no Campeonato Saudita. No caminho até a semifinal, a equipe eliminou o time da casa, o Wydad Casablanca.

Confira os números dos semifinalistas do Mundial de Clubes em 2023:

Al-Ahly

8 jogos (Campeonato Egípcio, Copa do Egito e Mundial)

7 vitórias

1 empate

16 gols marcados

1 gol sofrido

Al-Hilal

6 jogos (Campeonato Saudita, Supercopa Saudita e Mundial)

3 vitórias

2 empates

1 derrota

7 gols marcados

4 gols sofridos

Flamengo

7 jogos (Carioca e Supercopa do Brasil)

4 vitórias

2 empates

1 derrota

15 gols marcados

6 gols sofridos

Real Madrid

10 jogos (Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Supercopa da Espanha)

5 vitórias

2 empates

3 derrotas

14 gols marcados

10 gols sofridos