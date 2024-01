Janela de janeiro já movimentou R$ 1,3 bilhão; ranking dos reforços mais valiosos tem 4 brasileiros

Aberta recentemente, a janela de transferências no mundo do futebol já movimentou ao menos 235 milhões de euros — o equivalente, na cotação atual, a R$ 1,3 bilhão. Deste montante, 40 milhões de euros (ou R$ 215 milhões) se referem à transação por um único jogador: a joia brasileira Vitor Roque, o Tigrinho, de apenas 18 anos, que deixou o Athletico para se unir ao plantel do Barcelona.

De acordo com o Uol, que fez o levantamento dos valores no mercado global, os recursos movimentados até aqui incluem compras e empréstimos de jogadores, em negócios fechados recentemente ou ao longo do ano passado, mas cujos pagamentos são realizados nesta janela.

Outro brasileiro em destaque no mercado de janeiro é Lucas Beraldo, de 20 anos. O zagueiro foi vendido pelo São Paulo para o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros. Com isso, é a terceira transferência mais valiosa até o momento. A quarta é a do atacante brasileiro Marcos Leonardo, ex-Santos que assinou contrato com o Benfica nesta quinta-feira, por 18 milhões de euros.

Já o atacante Pedro, revelado pelo Corinthians, passou a vestir a camisa do russo Zenit por 9 milhões de euros e ocupa a sexta posição do ranking.

O top 10 de transferências mais caras inclui também a ida do uruguaio Nicolás de la Cruz para o Flamengo e a do argentino Aníbal Moreno para o Palmeiras.

Veja o ranking das contratações mais caras até aqui: