GP da China de F1 2024: veja horários e onde assistir ao vivo

Neste fim de semana, o Grande Prêmio da China retorna à Fórmula 1 após quatro anos fora do calendário, com o Circuito de Xangai.

A estreia do GP da China na competição ocorreu em 2004, com uma vitória do brasileiro Rubens Barrichello, que na época pilotava pela Ferrari. Barrichello conquistou a pole position e demonstrou grande habilidade ao longo da corrida para garantir a primeira posição, cruzando a linha de chegada à frente de Jenson Button (BAR) e Kimi Raikkonen (McLaren).

A última vez que o GP da China foi disputado ocorreu em 2019. Ausente do calendário em 2020 devido à pandemia de Covid-19, o país enfrentou desafios significativos em termos de segurança sanitária para seu retorno à categoria. Embora tenha sido incluído no calendário nos últimos anos, a etapa acabou sendo cancelada em todas as ocasiões.

Como assistir ao GP da China de F1 2024 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horários dos treinos, classificação e corrida do GP da China de F1 2024

Treino livre - Sexta-Feira, 19 de abril, às 00h30 ; Onde assistir: Bandsports e Bandplay.

- Sexta-Feira, 19 de abril, às ; Onde assistir: Bandsports e Bandplay. Classificação Sprint - Sexta-Feira, 19 de abril, às 4h ; Onde assistir: Bandsports e Bandplay.

- Sexta-Feira, 19 de abril, às ; Onde assistir: Bandsports e Bandplay. Corrida Sprint - Sábado, 20 de abril, às 00h; Onde assistir: Bandsports e Bandplay.

- Sábado, 20 de abril, às 00h; Onde assistir: Bandsports e Bandplay. Classificação - Sábado, 20 de abril, às 4h; Onde assistir: Bandsports e Bandplay.

- Sábado, 20 de abril, às 4h; Onde assistir: Bandsports e Bandplay. Corrida - Domingo, 21 de abril, às 4h; Onde assistir: Bandsports e Bandplay.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

Sauber (ex-Alfa Romeo) : Valtteri Bottas e Guanyu Zho

Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

RB (ex-AlphaTauri) : Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

Williams : Alex Albon e Logan Sargeant

