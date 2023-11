Goiás x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Goiás e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 19h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiás. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão.

Em confronto na parte de baixo da tabela, Santos e Goiás entram em campo pressionados por bons resultados. O Peixe vem de empate em casa contra o Cuiabá e precisa vencer para se afastar da zona.

Do outro lado, o Goiás, está na 18ª colocação com 35 pontos. A equipe vem de vitória diante do Coxa e caso vença novamente, pode sair do Z4.

Escalação do Goiás contra o Santos hoje

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Raphael Guzzo, Morelli e Guilherme Marques; Allano, Anderson Oliveira e Matheus Babi

Escalação do Santos contra o Goiás hoje

João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevysson; Tomás Rincón, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza, Maxi Silvera e Marcos Leonardo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Goiás x Santos hoje pelo Brasileirão Série A

O jogo desta quinta-feira, às 19h, entre Goiás e Santos terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo Goiás x Santos online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Qual o próximo jogo do Goiás ?

12/11 - Atlético MG x Goiás - Brasileirão Série A

Qual o próximo jogo do Santos ?