América-MG é o primeiro time rebaixado do Brasileirão; veja o risco de queda dos outros clubes

O América-MG vai disputar a Série B em 2024. O Coelho se tornou o primeiro time rebaixado após perder para o Coritiba por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Independência. Em 33 rodadas do Brasileiro, a equipe mineira somou apenas 21 pontos e é o lanterna do campeonato.

Como só tem mais 15 pontos em disputa, só chegaria a 36; pontuação menor que Vasco e Bahia, que têm 37 pontos e são os primeiros fora do Z4.

Apesar da vitória, o Coritiba permanece na vice-lanterna, com 26 pontos e precisa de um milagre para escapar do rebaixamento. Antes de começar a rodada, a equipe paranaense tinha 99,99% de risco de rebaixamento e manteve o percentual após o jogo.

Veja abaixo quem ainda luta contra o rebaixamento