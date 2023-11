Jogos de hoje, quinta-feira, 9; onde assistir e horários

Brasileirão Série A, Europa League e campeonato saudita são destaques do futebol desta quinta-feira.

Na Neo Química Arena, o Corinthians encara o Atlético MG mirando se afastar ainda mais da zona da degola. O Timão está na 13ª colocação e caso vença, entra na zona de classificação para Sul-Americana.

Em Goiânia, o Santos encara o Goiás com o mesmo objetivo do Corinthians. O Peixe está uma posição abaixo do Timão e apenas um ponto do Z4. Já o Goiás, na 18ª colocação, precisa de um triunfo para sair dos últimos colocados.

No Rio, o Botafogo encara o Grêmio na busca pelo título do Brasileirão. A equipe vem de duas derrotas seguidas, para Palmeiras e Vasco e viu os adversários encostarem na liderança. A missão do Fogão agora é não perder mais jogos e se isolar na primeira colocação.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Jogos do Brasileirão hoje

19h - Corinthians x Atlético-MG - Premiere

19h - Goiás x Santos - Premiere

20h - Bahia x Cuiabá - Premiere

20h - Botafogo x Grêmio - SporTV e Premiere

Jogos da Europa League hoje

14h45 - Ajax x Brighton - Star+

14h45 - Qarabag x Bayer Leverkusen - ESPN 2 e Star+

14h45 - Haifa x Villarreal - Star+

14h45 - Slavia x Roma - ESPN 3 e Star+

14h45 - Toulouse x Liverpool - ESPN e Star+

17h - AEK Atenas x Olympique de Marselha - Star+

17h - Atalanta x Sturm - ESPN 2 e Star+

17h - Real Betis x Aris Limassol - Star+

17h - Sporting x Raków - Star+

17h - West Ham x Olympiakos - ESPN 3 e Star+

Jogos da Conference League hoje

14h45 - Cukaricki x Fiorentina - Star+

14h45 - HJK x Frankfurt - Star+

17h - Aston Villa x AZ - ESPN 4 e Star+

Jogos do Campeonato Saudita hoje

15h - Al Damak x Al Ahli - BandSports e Canal GOAT (Youtube)

Que horas é jogo do Corinthians hoje?

O jogo Corinthians x Atlético-MG é às 19h e irá passar no Premiere.

Onde irá passar o jogo do Santos hoje?

O jogo Goiás x Santos terá transmissão exclusiva no Premiere.

Em que canal irá transmitir o jogo do Liverpool hoje?

O jogo Toulouse x Liverpool terá transmissão na ESPN e Star+.

Quais jogos de hoje vão passar ao vivo na TV?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

20h - Botafogo x Grêmio - Brasileirão Série A

Premiere

19h - Corinthians x Atlético-MG - Brasileirão Série A

19h - Goiás x Santos - Brasileirão Série A

20h - Bahia x Cuiabá - Brasileirão Série A

20h - Botafogo x Grêmio - Brasileirão Série A

Bandsports

15h - Al Damak x Al Ahli - Campeonato saudita

ESPN 2

14h45 - Qarabag x Bayer Leverkusen - Europa League

17h - Atalanta x Sturm - Europa League

ESPN 3

14h45 - Slavia x Roma - Europa League

17h - West Ham x Olympiakos - Europa League

ESPN 4

17h - Aston Villa x AZ - Conference League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+