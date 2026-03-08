Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir e horário pela final do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 8, às 18h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela final do Campeonato Mineiro e terá transmissão da Globo, Sportv 2, Premiere, ge tv e SportyNet.

Cruzeiro e Atlético voltam a se enfrentar em uma decisão do estadual após dois anos, com motivações diferentes na busca pelo título. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Cruzeiro tenta encerrar um jejum que já dura desde 2019 no Campeonato Mineiro. Naquele ano, a Raposa venceu justamente o rival Atlético na final.

Desde então, porém, o Galo passou a dominar o futebol mineiro. O Atlético conquistou as sete finais seguintes do estadual, superando o América em três decisões, o próprio Cruzeiro em duas e o Tombense em uma.

Agora, o clube alvinegro chega à sua 20ª final consecutiva e busca um heptacampeonato inédito na era profissional da competição.

Para a decisão, o técnico Tite ainda tem uma dúvida na escalação do Cruzeiro. O treinador aguarda a recuperação do goleiro Cássio, que sofreu um estiramento ligamentar no joelho direito e passa por tratamento intensivo para tentar participar da final.

Do outro lado, o Atlético será comandado por Eduardo Domínguez apenas pela segunda vez. O treinador argentino deve promover o retorno do zagueiro Vitor Hugo, que ficou fora da semifinal após sofrer um corte na cabeça.

Outra possível novidade é a presença de Lyanco entre os relacionados. O defensor se recuperou de uma ruptura no tendão de Aquiles esquerdo e pode voltar a ficar à disposição após cerca de cinco meses afastado.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Atlético-MG hoje pelo Campeonato Mineiro?

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e também pelo ge, em tempo real.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Reinier e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson e Matheus Pereira; Kaio Jorge. Técnico: Tite.