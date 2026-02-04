Palmeiras x Vitória: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Palmeiras: clube paulista enfrenta o Vitória nesta quarta-feira
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14h15.
Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será disputada na Arena Crefisa Barueri, em São Paulo.
O Palmeiras estreou com empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG, fora de casa. No Campeonato Paulista, a equipe vem de derrota para o Botafogo-SP, mas mantém a segunda melhor campanha, com 12 pontos em seis jogos.
O Vitória iniciou o Brasileirão com vitória sobre o Remo e chega embalado após também vencer o Barcelona de Ilhéus no Campeonato Baiano, utilizando equipe alternativa.
A partida terá transmissão da TV Globo para alguns estados, além do Premiere.
O jogo acontece nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Crefisa Barueri.
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
Técnico: Abel Ferreira.
Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho (Erick), Aitor e Renato Kayzer.
Técnico: Jair Ventura.