Flamengo x Aucas hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Aucas se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelas sexta (e última) rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Com esse jogo, o rubro-negro está cada vez mais próximo da classificação na Libertadores, basta um empate. E se vencer, o clube ainda terminará a fase de grupos na liderança, comemorado em casa, com lotação máxima do estádio. Até o momento, o Flamengo acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota no campeonato.

Os times chegam ao campo com vitórias nos bolsos. Na última semana, o Mengão ganhou do Santos por 3 a 2 em uma partida agitada. Já o Aucas levou o jogo contra o Orense Sporting Club por 2 a 0, mas não vem de uma boa temporada e deve garantir a classificação do rubro-negro na Libertadores sem muita emoção.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Aucas hoje?

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre Flamengo e Aucas terá transmissão ao vivo na TV Globo e Paramount+.

Como assistir o jogo do Flamengo online?

A partida será transmitida pelo Paramount+, serviço de streaming da Paramount.

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?