Flamengo TV chega a 8 milhões de inscritos e quer negociação própria com direitos de transmissão

Em março de 2025, o Flamengo lançava sua TV própria no YouTube com nomes de peso como João Guilherme (ex-Fox Sports, ESPN e Paramount) e a apresentadora Daniela Boaventura (ex-Fox Sports e ESPN), além da participação de outras atrações. Passado 1 ano, o que se vê é um grande crescimento no número de views e inscritos. Mais do que isso, na forma como o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, pensa a estratégia a médio e longo prazo.

Na última semana, em entrevista concedida para a própria Flamengo TV, o mandatário rubro-negro deixou claro: "O objetivo é preparar um negócio para fazer o Flamengo ser visto em qualquer lugar do planeta, com nós vendendo diretamente para o consumidor, onde quer que ele esteja."

De acordo com Bap, o clube tem aprendido diariamente com os processos implementados, e admitiu que pode chegar em algum momento "em que a gente não tem um contrato com direito de transmissão assinado com ninguém. Vai depender do que vão pagar pelo Flamengo".

Bap prosseguiu dizendo que o Flamengo não deve aceitar receber menos dinheiro do que ele julga importante. "Porque eu vou ter condições de vender direto para o consumidor final, como hoje em dia uma Netflix faz, como uma Apple faz, como uma Amazon faz. E nessa hora não preciso de intermediários", comentou.

Por fim, o presidente rubro-negro explicou que o conceito "onde o consumidor estiver, o Flamengo estará" já está acontecendo, deixando claro que o clube tem melhorado os processos que envolvem estrutura e transmissão.

"A cada jogo transmitido (na Flamengo TV), eu sei exatamente o que deu certo, o que deu errado, o que deu problema para o cara que está em Londres, o que deu problema para o cara que está em Hong Kong, qual foi o problema que houve para ele? A cada dia a gente aprende um pouco mais. A gente teve um problema de transmissão semana passada que eu fiquei enlouquecido. A imagem estava defasada um minuto. Eu acompanho absolutamente tudo isso, porque vai chegar um momento em que o Flamengo possa fazer todos os jogos dele, e no dia que chegar esse momento, não podemos ter nenhuma falha desse tipo".

Salto para os próximos anos

Quando a TV foi lançada, há um ano, o presidente Luiz Eduardo Baptista já havia deixado claro que via esse movimento como um salto visando os próximos anos, começando, principalmente, pela negociação dos direitos de transmissão para fora do país.

Este movimento, no entanto, não deve acontecer em conjunto com os blocos da Libra e Liga Forte União, e sim de forma individual, com serviços por assinatura, pacotes e conteúdos on demand, transformando-se em mais uma fonte rentável de receitas e negócios.

"O potencial de receita da nova Flamengo TV estará diretamente ligado à exclusividade do conteúdo e à capacidade de engajar sua audiência. Essa é uma tendência global: clubes explorando novos formatos além da transmissão dos jogos, criando narrativas próprias e monetizando a paixão dos torcedores de maneira inovadora", explica Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Para Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, o reforço da tendência de hiperpersonalização nos conteúdos e nos consumidores vai ser uma tendência que o Flamengo potencializa com profissionalização da nova plataforma..

"Que já não consumimos mais TV's como antigamente, não é nenhuma novidade. Mas a consolidação da Flamengo TV, com a entrada de nomes de peso, entra no Top-10 dos canais de clubes do mundo e é uma potência em engajamento, com criação de conteúdo e atratividade para geração de novos negócios e receitas", diz.

Os detalhes de como isso seria feito não foram revelados, mas sabe-se que a utilização das imagens poderia ser usada pela produção da própria Globo. O clube entende que, se conseguir um número considerável de assinaturas, estimado em até 200 mil pessoas, vai conseguir capitalizar em torno de novos patrocinadores e naming rights para a TV.

"A TV de um clube é uma propriedade gigante, com capacidade de uma conexão genuína com o fã e, obviamente, uma forma de conexão com marcas. Conteúdos exclusivos é o básico do projeto. Eu acredito muito em dezenas de marcas criando sua forma de comunicar com o torcedor e vender seu produto - seja uma indústria automobilística, uma faculdade EAD ou uma escola de inglês, existe espaço para todos os segmentos", analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

"Os clubes de futebol possuem uma legião de torcedores ávidos por conteúdos. Ninguém melhor do que a própria instituição para gerar esses materiais diferentes e especiais, mas é preciso ter planejamento e estrutura para gerar engajamento e monetizar da forma adequada", complementa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Clube chegou a recordes de views no final de 2025

O Flamengo viu explodir os ganhos de seguidores na Flamengo TV durante a fase final da Copa Libertadores e a participação na Copa Intercontinental. Foram mais de 300 mil inscritos somente no mês de dezembro. Em número de views, os dados também explodiram e somam mais de 36 milhões de views em apenas 15 dias.

Durante o mês de março deste ano, os números também foram muito bons e atingiram mais de 27,4 milhões de views somente nos últimos 30 dias; no dia 20 de março, chegou ao recorde de 3,1 milhões de views, e no dia 23, com quase 2 mi de views.

Todos esses números são da Social Blade, portal que realiza métricas simultâneas de números envolvendo perfis nas redes sociais.

Além disso, os dados de comportamento do público ajudam a explicar esse apelo. Na Flashscore, aplicativo para placares ao vivo no mundo, o Flamengo foi o time mais visto no Brasil em 2025, com 18,3 milhões de visitas ao perfil no aplicativo, liderando o ranking nacional à frente de clubes como Palmeiras (12,6 milhões) e Corinthians (8,2 milhões). O

utro dado do relatório anual da plataforma mostra que o jogo entre PSG x Flamengo, pela Copa Intercontinental, registrou mais de 7,9 milhões de visualizações em 24 horas, ou seja, a ficha da partida foi a mais acessada em todo o ano passado.

“O Flamengo hoje possui três ativos de altíssimo valor: uma torcida gigante, estar sempre no topo das disputas esportivas e um efeito impactante no digital. Ou seja, alcance, relevância e engajamento. Os nossos dados internos refletem esta tríade. Quando um time chama muita a atenção dentro de campo, mais pessoas passam a segui-lo na Flashscore em busca de dados, estatísticas e informações precisas. Essa capacidade de mobilizar torcedores e rivais é o grande elemento por trás da força comercial do clube”, afirma Alexandre Vasconcellos, diretor regional da Flashscore no Brasil.