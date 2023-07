Fla-Flu: Em seis jogos na temporada, clássico arrecada mais de R$24 milhões com venda de ingressos

Marcado por polêmicas com a arbitragem, Flamengo e Fluminense protagonizaram a sexta partida entre os clubes nesta temporada. Fora das quatro linhas, chama a atenção a massiva presença dos torcedores no Maracanã.

Em 2023, quase 400 mil pessoas acompanharam os clássicos in loco. Somente com bilheteria, mais de R$24 milhões já foram arrecadados pelas equipes. Além do confronto pelo returno do Brasileirão, os rivais poderão se enfrentar em um possível duelo nas quartas de final da Copa Libertadores.

Com 62.534 presentes, o público deste domingo foi o quinto maior deste Brasileirão, competição que tem a média mais alta dos últimos anos. Dentre os embates deste ano, todos levaram, no mínimo, 56 mil torcedores ao Maracanã. Em acordo entre os clubes, os setores do Maracanã são divididos igualmente.

“Os últimos clássicos Fla-Flu tem sido de altíssima qualidade técnica e esportiva, além de ser uma grande marca do futebol Brasileiro. Ter grandes confrontos como esse é muito atrativo tanto pro público quanto pro mercado", afirma Bruno Brum, CMO da End to End, empresa que promove ativações para conectar o torcedor a sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Fluxo

O intenso fluxo de pessoas também reflete na logística para venda dos bilhetes pela internet, na chegada e saída dos torcedores do estádio.

No Fla-Flu pela Copa do Brasil, por exemplo, o sistema registrou uma média de 400 bilhetes vendidos por minuto. O segundo jogo pelo torneio mata-mata registrou mais de 69 mil pessoas, um dos maiores públicos do futebol brasileiro no ano.

Para melhorar a experiência, Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, holding nacional que é responsável pelo controle de acesso ao Maracanã em jogos com mando no Flamengo, ressalta as medidas que foram tomadas para a gestão do fluxo das pessoas.

“A integração da plataforma com o sócio-torcedor e a implementação de um QR dinâmico são algumas das formas aplicadas para proporcionar mais segurança ao torcedor e atender grandes volumes de público nestes jogos”, explica Tironi.

Veja as arrecadações em Fla-Flu no ano de 2023:

Carioca

08/03/23- Flamengo 1 x 2 Fluminense - 56.409 | R$3.484.977,50

01/04/23 - Flamengo 2 x 0 Fluminense - 60.254 | R$4.873.272,50

09/04/23 - Fluminense 4 x 1 Flamengo - 65.075 | R$4.810.051,50

Copa do Brasil

16/05/23- Fluminense 0 x 0 Flamengo - 59.295 | R$3.564.460,00

01/06/23 - Flamengo 2 x 0 Fluminense - 69.978 | R$4.103.330,00

Brasileirão

16/07/2023 - Fluminense 0 x 0 Flamengo - 62.354 | R$ 3.593.120,50