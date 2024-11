Final da Libertadores: saiba onde comprar ingressos e veja como evitar golpes

A grande decisão da edição de Copa Libertadores 2024, entre Atlético-MG e Botafogo, acontece no próximo dia 30, em Buenos Aires. Com cerca de 80 mil ingressos disponíveis para o jogo no estádio Monumental de Núñez, sede da final, metade da carga de ingressos já foi vendida na primeira semana de comercialização e, no momento, já foram mais de 60 mil ingressos vendidos. Em meio à alta demanda, surge a preocupação com golpes envolvendo ingressos falsos ou vendas por meio de canais não oficiais, que também podem ser fraudulentas.

Foi justamente o que aconteceu na edição do último ano, quando a empresa que fazia a comercialização dos ingressos, a ElevenTickets Imply, teve inclusive de alertar para golpes que vinham ocorrendo. Na ocasião, havia anúncios nas redes sociais direcionando para portais falsos que diziam vender entradas para o duelo entre Fluminense e Boca Juniors, no Maracanã. Nessas situações, os golpistas clonam sites existentes, roubam dados dos interessados e também são levados a comprar produtos inexistentes.

Cuidados ao Comprar Ingressos

Nesse sentido, Gabriel Bulsing, Gerente de Operações da ElevenTickets Imply, aponta os cuidados a serem tomados pelos compradores. "Algo que se tornou comum é a ação de fraudadores que costumam criar endereços parecidos com o oficial, mas com pequenas alterações. Por isso é importante sempre verificar se a URL é exatamente igual a do site oficial, bem como observar se ao lado do endereço há o 'cadeado' de segurança (ícone de HTTPS)", alerta.

Na mesma linha, Cristiano Maschio, CEO da coretech Qesh, empresa especializada em serviços financeiros, explica: “Recomenda-se que os torcedores sempre acessem as plataformas de venda online por meio dos canais oficiais do clube ou da entidade encarregada pela comercialização dos bilhetes. A URL dos sites também pode nos dizer muita coisa. Normalmente, os sites oficiais contém o link que se inicia com 'https://'. Esse 's' representa a tecnologia SSL, um tipo de certificado digital que permite acessar o site de forma segura”.

Ingressos Oficiais e Disponibilidade

Os ingressos para a decisão deste ano são vendidos pela plataforma Conmebol Tickets. No setor específico para a torcida do Botafogo, o clube anunciou, pouco tempo após o início das vendas, que os 22 mil ingressos disponíveis para os torcedores cariocas se esgotaram. Ainda há entradas disponíveis para outros setores.

Parcerias e Garantia de Segurança

Parceira oficial da Conmebol para a comercialização de pacotes de viagem desde 2022, a Absolut Sport também oferece ingressos para o jogo final, juntamente de opções de hospitalidade e transporte aéreo e terrestre. A empresa atuou na Copa América de 2024 e está na operação para as finais da Libertadores e Sul-Americana. Além do contrato com a entidade, a agência também firmou acordos com o Botafogo e com o Cruzeiro Esporte Clube.

"Firmar novas parcerias com clubes protagonistas e entidades organizadoras das principais competições esportivas faz parte do nosso compromisso de profissionalizar a indústria e proteger a experiência do fã. Sabemos que não se trata apenas de uma viagem, mas sim de um evento marcante que mexe com a emoção do torcedor. É um momento único. Por isso atuamos com muita seriedade e transparência para entregar uma experiência completa e segura", observa Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil.