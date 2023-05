F1 cancela GP da Emilia-Romagna após intensas chuvas na região

O Presidente da FIA e autoridades competentes da Fórmula 1, decidiram nesta quarta-feira, 17, suspender o Grande Prêmio de Imola que aconteceria neste fim de semana. A decisão foi realizada em conjunto com o Presidente da Região Emilia-Romagna e o Prefeito da Cidade.

De acordo com a FIA, a suspensão foi realizada, pois não é possível realizar o evento com segurança para todos os torcedores e equipes. A estrutura do circuito de Ímola amanheceu bastante comprometido, devido a tempestade que castigou o local na última terça-feira.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, disse: “É uma tragédia ver o que aconteceu com Imola e Emilia-Romagna, a cidade e região em que cresci, e meus pensamentos e orações estão com as vítimas de inundações e as famílias e comunidades afetadas.