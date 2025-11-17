Jogos de hoje, segunda-feira, 17 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

As partidas entre Alemanha x Eslováquia, Holanda x Lituânia e Montenegro x Croácia pelas Eliminatórias da Eurocopa são os destaques desta segunda-feira, 17. O dia também marca o confronto entre Defensa y Justicia x Independiente Rivadavia pelo Campeonato Argentino e o amistoso entre as seleções sub-20 de Alemanha e Itália.
A programação ainda conta com jogos amistosos internacionais, partidas da terceira divisão italiana e decisões em torneios menores como a Al Ain International Cup.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Eliminatórias Europeias
- 16h45 - Holanda x Lituânia - ESPN e Disney+
- 16h45 - República Tcheca x Gibraltar - Disney+
- 16h45 - Irlanda do Norte x Luxemburgo - Disney+
- 16h45 - Alemanha x Eslováquia - Sportv
- 16h45 - Malta x Polônia - Sportv 2
- 16h45 - Montenegro x Croácia - Sportv 3
Amistosos Internacionais
- 11h - Alemanha Sub-20 x Itália Sub-20 - FIFA+
- 14h - Finlândia x Andorra - Sportv 2
Al Ain International Cup (3º lugar)
- 13h - Cabo Verde x Egito - ESPN 2 e Disney+
Campeonato Italiano - Terceira Divisão
- 16h30 - Foggia x Cavese - FIFA+
Campeonato Argentino
- 17h - Defensa y Justicia x Independiente Rivadavia - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo da Alemanha hoje; veja horário
O jogo Alemanha x Eslováquia terá transmissão ao vivo no Sportv, às 16h45.
Qual canal vai passar Holanda x Lituânia?
O jogo Holanda x Lituânia terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h45.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 17.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 17.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 17.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 17.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 16h45 - Alemanha x Eslováquia - Eliminatórias Europeias
Sportv 2
- 14h - Finlândia x Andorra - Amistoso Internacional
- 16h45 - Malta x Polônia - Eliminatórias Europeias
Sportv 3
- 16h45 - Montenegro x Croácia - Eliminatórias Europeias
ESPN
- 16h45 - Holanda x Lituânia - Eliminatórias Europeias
ESPN 2
- 13h - Cabo Verde x Egito - Al Ain International Cup
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 13h - Cabo Verde x Egito - Al Ain International Cup
- 16h45 - Holanda x Lituânia - Eliminatórias Europeias
- 16h45 - República Tcheca x Gibraltar - Eliminatórias Europeias
- 16h45 - Irlanda do Norte x Luxemburgo - Eliminatórias Europeias
- 17h - Defensa y Justicia x Independiente Rivadavia - Campeonato Argentino
FIFA+
- 11h - Alemanha Sub-20 x Itália Sub-20 - Amistoso Internacional
- 16h30 - Foggia x Cavese - Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
