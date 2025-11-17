Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 17 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14h25.

As partidas entre Alemanha x Eslováquia, Holanda x Lituânia e Montenegro x Croácia pelas Eliminatórias da Eurocopa são os destaques desta segunda-feira, 17. O dia também marca o confronto entre Defensa y Justicia x Independiente Rivadavia pelo Campeonato Argentino e o amistoso entre as seleções sub-20 de Alemanha e Itália.

A programação ainda conta com jogos amistosos internacionais, partidas da terceira divisão italiana e decisões em torneios menores como a Al Ain International Cup.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eliminatórias Europeias

  • 16h45 - Holanda x Lituânia - ESPN e Disney+
  • 16h45 - República Tcheca x Gibraltar - Disney+
  • 16h45 - Irlanda do Norte x Luxemburgo - Disney+
  • 16h45 - Alemanha x Eslováquia - Sportv
  • 16h45 - Malta x Polônia - Sportv 2
  • 16h45 - Montenegro x Croácia - Sportv 3

Amistosos Internacionais

  • 11h - Alemanha Sub-20 x Itália Sub-20 - FIFA+
  • 14h - Finlândia x Andorra - Sportv 2

Al Ain International Cup (3º lugar)

  • 13h - Cabo Verde x Egito - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Italiano - Terceira Divisão

  • 16h30 - Foggia x Cavese - FIFA+

Campeonato Argentino

  • 17h - Defensa y Justicia x Independiente Rivadavia - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo da Alemanha hoje; veja horário

O jogo Alemanha x Eslováquia terá transmissão ao vivo no Sportv, às 16h45.

Qual canal vai passar Holanda x Lituânia?

O jogo Holanda x Lituânia terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h45.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 17.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 17.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 17.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 17.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 16h45 - Alemanha x Eslováquia - Eliminatórias Europeias

Sportv 2

  • 14h - Finlândia x Andorra - Amistoso Internacional
  • 16h45 - Malta x Polônia - Eliminatórias Europeias

Sportv 3

  • 16h45 - Montenegro x Croácia - Eliminatórias Europeias

ESPN

  • 16h45 - Holanda x Lituânia - Eliminatórias Europeias

ESPN 2

  • 13h - Cabo Verde x Egito - Al Ain International Cup

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 13h - Cabo Verde x Egito - Al Ain International Cup
  • 16h45 - Holanda x Lituânia - Eliminatórias Europeias
  • 16h45 - República Tcheca x Gibraltar - Eliminatórias Europeias
  • 16h45 - Irlanda do Norte x Luxemburgo - Eliminatórias Europeias
  • 17h - Defensa y Justicia x Independiente Rivadavia - Campeonato Argentino

FIFA+

  • 11h - Alemanha Sub-20 x Itália Sub-20 - Amistoso Internacional
  • 16h30 - Foggia x Cavese - Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
