Em ação de marketing, Lionel Messi lança 'Messi Chicken' em parceria com Hard Rock

Prestes a estrear com a camisa do Inter Miami, Lionel Messi entrou para os assuntos mais comentados da internet ao anunciar uma parceria com a Hard Rock, cadeia de restaurantes que conta com unidades espalhadas por todo o planeta, inclusive no Brasil. O craque argentino lançou o ‘Messi Chicken’, lanche que é feito com frango à milanesa, prato favorito do campeão mundial.

Poucas horas depois da postagem nas redes sociais, a conta oficial do Hard Rock no Instagram somou 25 mil novos seguidores, número cinco vezes maior que a média mensal da empresa na plataforma.

O que disseram especialistas do Marketing?

Ivan Martinho, especialista em marketing esportivo e presidente da WSL (World Surf League) na América Latina, detalha o comportamento do jogador no mercado e a busca pela exploração comercial em novos nichos.

“O Messi é uma superestrela que tem uma projeção além do esporte. Nessa nova fase da carreira, é muito bacana acompanhar essa aproximação do jogador com o mercado do entretenimento, pois é uma personalidade que consegue dialogar com diversos segmentos”, afirma Ivan.

Na mesma linha, Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra camarotes de luxo e restaurantes nos estádios de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, ressalta como a identidade do produto pode chamar ainda mais a atenção ao projeto.

“Quando o produto é personalizado, ainda mais com a figura do Messi, o atrativo é muito maior. Essas combinações agregam valor ao projeto e potencializam as vendas. No Fielzone Choperia, operação que lideramos no estádio do Corinthians, temos sabores de pizza com o nome do clube e outros alimentos e drinks relacionados a momentos históricos do alvinegro”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que conta com camarotes nos estádios do quatro principais clubes de São Paulo.

Por aqui, o lanche especial de Messi poderá ser encontrado em uma das quatro unidades no Hard Rock no país, que ficam em Gramado-RS, Ribeirão Preto-SP, Fortaleza-CE e Curitiba-PR. No interior de São Paulo, os fãs do argentino terão ingrediente ainda mais especial, já que poderão degustar a iguaria dentro de um estádio de futebol, já que existe uma unidade do Hard Rock Café na Arena Nicnet Eurobike, espaço multiuso na casa do Botafogo-SP.

“Ações deste tipo ressaltam a importância da presença de players globais na Arena. Embora seja diretamente ligada ao Hard Rock, parceiro do clube desde 2019, é uma ativação que também impacta o Botafogo positivamente, pois atrai uma atenção maior ao espaço, em que os torcedores podem aproveitar a estrutura do restaurante, mas também visitar as instalações e adquirir produtos oficiais”, comenta Adalberto Baptista, gestor da SAF do Botafogo-SP e executivo que idealizou a construção da Arena em Ribeirão.