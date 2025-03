Brasil x Argentina: Dorival faz mudanças na Seleção; saiba quem deve jogar

Com quatro desfalques por lesão e suspensão e duas alterações por escolha técnica, o técnico Dorival Júnior confirmou uma reformulação no time da Seleção Brasileira que encara a Argentina em Buenos Aires nesta terça-feira, 25. O clássico válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo acontece no estádio El Monumental de Núñez, às 21h (horário de Brasília).

Na lista de ausências estão os nomes de Alisson e Gerson, vetados pelo departamento médico, além de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos. Por decisão técnica, Vanderson e João Pedro também ficam fora. Com isso, os substitutos escalados por Dorival são: Bento, Wesley, Murillo, André, Joelinton e Matheus Cunha.

A entrada de Matheus Cunha na vaga de João Pedro foi definida após testes realizados no fim de semana . Em entrevista coletiva, o treinador explicou que Cunha terá liberdade para se movimentar e atuar próximo de Vini Jr.. “Vai depender muito da maneira como a Argentina se posicionar em campo. Estamos preparados para toda e qualquer situação”, afirmou.

O técnico também elogiou a evolução do lateral-direito Wesley, que vem ganhando espaço desde sua atuação pelo Flamengo. Segundo Dorival, o desempenho de Vanderson contra a Colômbia foi sólido, mas a entrada de Wesley traz um novo ritmo ao jogo. “Espero que o Wesley possa ter o mesmo nível que apresentou no Flamengo” , disse.

O Brasil deve iniciar a partida com a seguinte formação: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André e Joelinton; Raphinha, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.