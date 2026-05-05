Deportivo Recoleta x Santos: horário, onde assistir e cenário do jogo

Deportivo Recoleta e Santos se enfrentam nesta terça-feira, 5, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Río Parapití, pela 4ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

Equilíbrio marca disputa no Grupo D

O Grupo D apresenta disputa equilibrada após três rodadas. O Deportivo Recoleta soma três pontos, com três empates, ocupando a terceira posição. A equipe marcou dois gols e sofreu dois.

Na última rodada, o time empatou sem gols com o Deportivo Cuenca, mantendo a sequência sem vitórias, mas também sem derrotas.

Santos tenta primeira vitória na competição

O Santos aparece na quarta colocação, com dois pontos, após dois empates e uma derrota. A equipe marcou dois gols e sofreu três.

Na rodada anterior, o time brasileiro empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo e agora busca seu primeiro triunfo para ainda sonhar com classificação.

Onde assistir Deportivo Recoleta x Santos ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT e ESPN.

Que horas é o jogo Deportivo Recoleta x Santos hoje?

O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).