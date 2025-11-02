Maratona de Nova York: 55 mil corredores e US$ 1 bilhão em impacto econômico

Neste domingo, 2, mais de 55 mil corredores ocuparam as ruas dos cinco distritos da cidade de Nova York para disputar os 42,2 km da TCS New York City Marathon, considerada uma das mais emblemáticas provas de rua do mundo. Organizada pela entidade sem fins lucrativos New York Road Runners (NYRR), movimenta uma engrenagem financeira que gera quase US$ 1 bilhão por ano para a economia da cidade, entre hospedagem, alimentação e transporte.

A corrida integra o circuito das chamadas World Marathon Majors, as seis provas mais prestigiadas do calendário mundial. E o prestígio se reflete na dificuldade de conseguir uma vaga: apenas 2% a 3% dos inscritos são sorteados, em um processo que mobiliza cerca de 200 mil interessados anualmente. A maratona de 2024 chegou a registrar 55.646 participantes, o que lhe garantiu o título provisório de maior corrida do mundo — depois superado pela Maratona de Londres de 2025.

As vagas mais seguras vêm de programas como o 9+1, que garante entrada no evento após o corredor completar nove provas e um turno de voluntariado em um ano. Mas mesmo esses eventos menores esgotam rapidamente, com custos que variam de US$ 45 a mais de US$ 300.

Impacto além da linha de chegada

Com inscrições que chegam a US$ 315 para não associados, a NYRR reforça que toda receita é reinvestida em ações comunitárias, tecnologias e programas de incentivo à corrida. A organização declarou que a maratona de 2024 injetou cerca de US$ 700 milhões na cidade de Nova York, com destaque para os US$ 178 milhões em hospedagem, US$ 109 milhões em alimentação e US$ 51 milhões em compras.

Em comparação com o último estudo de impacto econômico da entidade, divulgado cinco anos atrás, houve um crescimento de 58%. A movimentação também se traduz em mais de 5 mil empregos, US$ 384 milhões em salários e US$ 54 milhões em tributos para a cidade.

Ao longo do ano, a NYRR realiza 34 corridas, que somadas geram mais retorno econômico que toda a temporada de jogos em casa dos times de beisebol New York Yankees e New York Mets, e chega a ser mais importante que o Super Bowl para a cidade.