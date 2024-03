Novo teste pode identificar doença de Parkinson pela pele

Um novo teste pode diagnosticar a doença de Parkinson antes mesmo que o paciente manifeste sintomas. Uma simples biópsia de pele pode detectar uma proteína anormal que pessoas com Parkinson têm em seus nervos, com alta taxa de precisão, segundo neurologistas do Centro Médico Beth Israel Deaconess, afiliado à Universidade Harvard.

Em um artigo publicado no Journal of the American Medical Association, os resultados do estudo histórico validam o método cutâneo como uma ferramenta confiável e conveniente para ajudar os médicos a fazerem diagnósticos mais precisos de Parkinson.

"A cada ano, quase 200.000 pessoas nos EUA enfrentam um diagnóstico de doença de Parkinson, demência com corpos de Lewy e distúrbios relacionados", disse o autor principal Christopher Gibbons, professor de neurologia na Escola de Medicina de Harvard, à Harvard Gazette. "Com muita frequência, os pacientes experimentam atrasos no diagnóstico ou são diagnosticados erroneamente devido à complexidade dessas doenças". O novo teste pode "oferecer melhores respostas diagnósticas e cuidados para os pacientes", acrescenta.

Nesta investigação, intitulada Estudo Synuclein-One, Gibbons e colegas em 30 práticas de neurologia acadêmicas e comunitárias inscreveram 428 pessoas, com idades entre 40 e 99 anos, com um diagnóstico clínico de uma das quatro sinucleinopatias com base em critérios clínicos e confirmados por um painel de especialistas ou eram sujeitos de controle saudáveis sem histórico de doença neurodegenerativa. Os participantes foram submetidos a três biópsias de pele de 3 milímetros retiradas do pescoço, joelho e tornozelo.

Os autores antecipam que esta pesquisa também pode desempenhar um papel na aceleração do desenvolvimento de medicamentos para essas doenças. "Identificar o biomarcador relevante em um paciente e acompanhá-lo ao longo de um ensaio clínico é um componente essencial do desenvolvimento de medicamentos no campo da neurodegeneração", disse o pesquisador.

"O teste de pele é basicamente uma janela para o cérebro", disse, ao Wall Street Journal, o Dr. Joseph Jankovic, professor de neurologia do Baylor College of Medicine em Houston, onde o teste é usado para diagnosticar pacientes e conduzir pesquisas.

O Parkinson ocorre quando as células profundas do cérebro que produzem dopamina, que coordena o movimento, se tornam deficientes ou morrem. Os sintomas incluem tremores, rigidez, movimentos lentos e problemas de equilíbrio.

Os pacientes também têm complicações não motoras como depressão, distúrbios do sono e dor. A doença geralmente ocorre em pessoas mais velhas, mais frequentemente em homens, mas jovens também a desenvolvem. Não há cura, mas medicamentos e outros tratamentos ajudam a aliviar os sintomas.