Corinthians x Flamengo: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste sábado, 7, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

Após eliminação da Sul-Americana na última terça-feira para o Fortaleza, o Corinthians agora retoma as atenções para o Brasileirão. A equipe vem de derrota no clássico contra o São Paulo e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes deverá utilizar os titulares do último jogo. O Corinthians é o atual 13º colocado do Brasileirão com 30 pontos.

Do outro lado, o Flamengo, ainda busca uma reformulação ainda sem técnico. O Rubro Negro está quinta colocação do Brasileirão e busca sua segunda vitória consecutiva, pois venceu o Bahia na última rodada.

O meia Arrascaeta, que esteve fora por lesão dos últimos jogos, deve retornar a equipe titular. Na última quinta-feira, o uruguaio treinou com o grupo e tem condições de ser relacionado.

Escalação do Corinthians contra o Flamengo

Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Maycon, Matías Rojas, Renato Augusto (Giuliano) e Wesley (Romero); Yuri Alberto

Escalação do Flamengo contra o Corinthians

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 21h30, entre Corinthians x Flamengo terá transmissão exclusiva no SporTV e Premiere.

Como assistir online Corinthians x Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay

Qual é o próximo jogo do Corinthians ?

18/10 - Fluminense x Corinthians - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?