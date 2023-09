Fortaleza registra crescimento geral em números extracampo

Nesta terça-feira, 26, o Fortaleza enfrenta o Corinthians pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana e vai em busca do primeiro título internacional de sua história. A equipe comandada pelo técnico Vojvoda chega embalada para o confronto após ter vencido o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira, 20, no Morumbi, por 2 a 1.

O sucesso do Fortaleza neste ano vai além das quatro linhas. Com a aproximação do principal momento da temporada, o clube registrou a venda de mais de 30 mil camisas nos últimos dois meses. De acordo com Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, fornecedora de material esportivo do Leão desde o início de 2023, a comercialização em massa do uniforme demonstra o crescimento da equipe em relevância.

“Fica cada vez mais claro o tamanho que o Fortaleza alcançou no cenário nacional e internacional e a venda de uniformes indica isso. É uma honra acompanhar o clube indo tão longe nas competições e ajudar a levar a imagem da camisa tricolor continente afora. É um sentimento muito gratificante poder vestir o torcedor tricolor em um momento desses”, afirma Kleimmann.

Com a possibilidade da conquista de mais um título, a camisa do Leão está valorizada. Na última semana, a equipe anunciou o patrocínio pontual com a Joli, uma das maiores redes de loja de material para construção do Brasil, para quatro jogos, incluindo os duelos contra o Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Valorização da marca

Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-fundador da Wolff Sports, acredita que a exposição que o clube está recebendo no momento é muito interessante para a valorização da marca.

“O Fortaleza é uma das equipes brasileiras que mais cresceu nos últimos anos. A mudança do patamar do clube valoriza as propriedades comerciais da instituição e aumenta o interesse de players do mercado. Além disso, por ser uma referência em gestão fora das quatro linhas, o público geral também tem uma simpatia ainda maior pela equipe. Com essa estratégia, conseguimos fechar um acordo importante com a Joli, uma das maiores empresas de material de construção do país, para expor a logomarca em jogos decisivos contra as equipes paulistas”, afirma Fábio Wolff.

Vale destacar que a valorização da marca não significa que os produtos do clube vão ficar mais caros. Na última semana, o Fortaleza, juntamente com a Volt Sport, anunciou o lançamento da Camisa “POP”, que recebe esse nome devido ao preço popular. A equipe possui esse projeto desde 2019 e busca colocar modelos de uniforme mais acessíveis ao torcedor.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, reafirma seu compromisso com a torcida. “O Fortaleza tem como prioridade que todos os torcedores consigam adquirir produtos oficiais da equipe. Por conta disso, lançamos a camisa popular com preços mais acessíveis para os fãs. O trabalho que implementamos possui o objetivo de aproximar o clube dos nossos apoiadores e possibilitar que cada vez mais pessoas vistam o manto tricolor", afirma.

O torcedor tem sido um dos pilares nesta ascensão do clube. Desde o título da Série B, em 2018, a torcida do Leão figura entre as seis melhores médias de público de cada campeonato brasileiro. Em 2023, a equipe é a terceira que mais leva sócios torcedores ao estádio, com quase 230 mil ao todo. Além disso, possui a segunda maior marca entre todos os programas do nordeste, com mais de 42 mil participantes.

Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, destaca a influência que a torcida pode exercer no rendimento do time. “A relação entre torcida e instituição costuma ser diretamente proporcional, ainda mais quando se tem além das 4 linhas um fator a mais, que é a gestão da instituição, da presidência aos departamentos comercial, marketing, etc. É fácil de enxergar o bom trabalho que tem sido feito. Quando a equipe corresponde no campo, a torcida vai jogar junto e impulsionar os números de vendas de camisa e de sócio torcedor. No caso do Fortaleza, esse apoio pode ser observado na festa de despedida do time para o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Corinthians, por exemplo. É uma engrenagem de benefício mútuo”.