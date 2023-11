Corinthians x Bahia: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Corinthians e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira, 24, às 21h, no Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 35º rodada do Brasileirão Série A.

Neste duelo, o Corinthians pretende ampliar a sequência de dois jogos invictos e assegurar sua permanência na elite do futebol brasileiro. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão derrotou o Grêmio no Rio Grande do Sul, mesmo com um jogador a menos por quase todo o jogo.

Com essa vitória, a equipe comandada por Mano Menezes atingiu 44 pontos e agora ocupa a 11ª posição — dentro da faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o Bahia, vindo de um empate contra o Athletico-PR, está na 17ª posição — a primeira dentro da zona de rebaixamento — com 38 pontos.

Para este desafio, o técnico do Corinthians não contará com o defensor Bruno Méndez, expulso na última partida. O zagueiro Caetano e o meio-campista Ruan Oliveira também estão suspensos devido ao acúmulo de cartões amarelos. Fausto Vera, com desconforto no tendão de Aquiles da perna esquerda, e Gustavo Silva, com desconforto no músculo da panturrilha direita, estão em dúvida. Já Cássio se recuperou de dores no joelho e será o titular no gol.

Por outro lado, o Bahia, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o zagueiro Raul Gustavo, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, e com o atacante Everaldo e o defensor David Duarte, suspensos. Porém, Camilo Cándido retorna na lateral esquerda.

O jogo entre Corinthians e Bahia foi alterado para sexta-feira devido às eleições presidenciais e à reunião do Conselho Deliberativo marcada para sábado, 25, no Parque São Jorge. Somente sócios patrimoniais e remidos (que não precisam pagar mensalidade) do clube social, maiores de 18 anos e admitidos há mais de cinco anos, podem votar.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Gil, Lucas Veríssimo Fábio Santos (Bidu); Maycon (Fausto Vera), Moscardo, (Giuliano) Renato Augusto e Ruan Oliveira; Yuri Alberto e Pedro (Wesley).

Técnico: Mano Menezes

Provável escalação do Bahia

​ Marcos Felipe; Gilberto, Vitor Hugo, Kanu e Camilo Cândido; Rezende, Thaciano e Cauly; Biel, Ademir e Rafael Ratão.

Técnico: Rogério Ceni.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do Corinthians?

Você pode assistir a partida online pela Premiere.

Qual é o próximo jogo do Corinthians?