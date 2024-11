Corinthians esgota os ingressos para jogo contra o Palmeiras e alcança R$ 80 milhões nesta temporada

O Corinthians recebe o Palmeiras nesta segunda-feira, 4, na Neo Química Arena, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, que é considerado mais uma das finais que o Timão disputa para se manter na primeira divisão, a Fiel Torcida mais uma vez esgotou todos os ingressos disponíveis.

O estádio lotado já virou costume pro torcedor corintiano, que está sendo o 12º jogador do clube neste ano, e esse apoio vem sendo uma importante fonte de renda a equipe paulista, que no Derby alcançará a impressionante marca de 80 milhões em arrecadação nesta temporada.

Além da grande arrecadação, em 2024, o clube ainda apresenta uma média de público maior que 42 mil torcedores, recorde histórico do clube paulista desde que começou a mandar suas partidas na Neo Química Arena, superando inclusive os 39 mil por jogo registrados na temporada passada.

"Mesmo em momentos difíceis, a torcida do Corinthians se destaca pela sua presença constante. Isso ajuda o clube a manter uma receita fixa significativa ao longo da temporada. Além disso, contar com uma arena moderna abre novas oportunidades de geração de receita, aproveitando sua versatilidade e possibilitando acordos comerciais, como a negociação dos naming rights”, comenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

Com essa forte presença do bando de loucos, o Corinthians tem realizado diversas ações, em dias de jogos, junto a sua patrocinadora máster, a Esportes da Sorte com benefícios ao torcedor. Uma delas foi utilizando a marca registrada da principal contratação do clube no ano, Memphis Depay, distribuindo faixas exclusivas aos corinthianos que fizessem uma aposta pela plataforma, além de outros brindes como buckets, copos e bonés.

“Desde o início da nossa parceria, temos nos esforçado para representar o clube como um todo. O objetivo destas ativações é contribuir com a linda festa que a Fiel Torcida promove nos estádios, além de implementar ações que aproximem ainda mais o engajamento da marca com os torcedores. Essa é a nossa principal meta”, comenta Ícaro Quintero, COO da Esportes da Sorte.

Nas arquibancadas, um dos principais destaques da temporada alvinegra são os sócios-torcedores. Na partida contra o Palmeiras, todas as entradas disponíveis foram reservadas por associados antes mesmo do início das vendas ao público geral. Além disso, essa categoria representa aproximadamente 68% do público total que compareceu à Neo Química Arena nas partidas do Brasileirão desta temporada. Até agora, dos mais de 645 mil torcedores que visitaram o estádio em 2024, cerca de 437 mil são membros do programa Fiel Torcedor.

“Hoje, é fundamental que os times mantenham a fidelização dos associados, uma vez que as receitas provenientes de mensalidades, ingressos e produtos são cada vez mais relevantes. O programa de sócios é essencial, e os clubes devem ouvir e valorizar seus torcedores”, afirma Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young.

Além de se destacar com os ganhos de bilheteria e planos de sócios-torcedores, o Corinthians investe em parcerias estratégicas no entretenimento para maximizar as receitas na Neo Química Arena. O camarote Fiel Zone, gerido pela Soccer Hospitality, oferece uma área exclusiva para torcedores, com piscina e diversas atrações, tanto em dias de jogos quanto em outras ocasiões.

“Nosso objetivo é sempre oferecer um serviço de qualidade aos torcedores em nossos camarotes, com atrações que vão além dos 90 minutos de jogo. Nos espaços, os fãs podem aproveitar o espetáculo em um ambiente mais descontraído, garantindo experiências memoráveis enquanto assistem a uma partida do time do coração”, ressalta Léo Rizzo, CEO da companhia.