Álbum da Copa América 2024 terá figurinhas extras com variações de cores; confira

Um dos torneios mais esperados de 2024, a Copa América, agora tem um novo e exclusivo álbum oficial de figurinhas colecionáveis desenvolvido pela Panini. O torneio que acontece nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho, contará, além das seleções sul-americanas, seis classificados da Concacaf como convidados em figurinhas com variação de cores.

O Álbum conta com 430 figurinhas, sendo delas 30 consideradas especiais, onde possui variações de cores (base, bronze, prata e ouro). Elas serão distribuídas aleatoriamente nos envelopes.

O lançamento ainda leva os torcedores a percorrem todos os estádios que receberão o torneio de seleções, além de trazer o histórico de outras edições do torneio e curiosidades da competição.

“A Panini tem como uma de suas principais responsabilidades e características contar as melhores histórias do esporte de uma forma que cativa os colecionadores. Não temos dúvida que esta edição da Copa América será histórica, e queremos ajudar a todos os torcedores a registrarem suas emoções e memórias para sempre com esse grande álbum”, afirma Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina.

A coleção também oferece outros benefícios, como os apps MyPanini (com o qual os colecionadores poderão criar sua própria figurinha), Panini Collectors (um serviço para o checklist e organização do álbum) e Panini Digital Collections (álbum digital oficial da Copa América), disponíveis tanto para iOS quanto para Android. A editora ainda disponibiliza um serviço para pedido de figurinhas faltantes em seu site.

Estão no álbum os principais craques da competição, como o argentino Lionel Messi, os brasileiros Vinicius Jr. e Rodrygo, o uruguaio Darwin Nuñez, além de, pela primeira vez, trazer todos os detalhes de 16 seleções participantes, incluindo as norte-americanas, Caribe e da América Central.

Com 16 seleções em disputa, (sendo os representantes sul-americanos Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Venezuela), a 48ª edição da CONMEBOL Copa América, pela segunda vez disputada nos Estados Unidos, dividirá as equipes em quatro grupos de quatro, com as duas melhores equipes de cada grupo avançando para as quartas de final. As quartas de final, semifinais e final serão disputadas em um sistema de mata-mata.

Quais jogadores estarão nas figurinhas extras do álbum da Copa América 2024?

Lionel Messi (Argentina)

Vini Jr (Brasil)

Rodrygo (Brasil)

Lautaro Martinéz (Argentina)

Otamendi (Argentina)

Darwin Nuñes (Uruguai)

Luís Díaz (Colômbia)

Aléxis Sánchez (Chile)

Leon Bailey (Jamaica)

Moisés Caicedo (Equador)

Miguel Almíron (Paraguai)

Henry Vaca (Bolívia)

Gianluca Lapadula (Peru)

Edson Álvarez (México)

Michael Murillo (Panamá)

Folarin Balogun (EUA)

Salomón Rondón (Venezuela)

Qual o preço do álbum da Copa América 2024?

O álbum de figurinhas chega em versão capa brochura por R$ 15,00, e também na versão capa dura por R$ 54,90, com os envelopes, contendo 5 figurinhas, sendo vendidos ao preço de R$ 5,00 cada. O produto está disponível em bancas de jornal, nas melhores lojas e na Loja Panini