Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta terça-feira, 15

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "À Procura de Uma Estrela" ("Burnt ", no título original), lançado em 2015, nesta terça-feira, 15.

O elenco conta com estrelas como Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Uma Thurman, Alicia Vikander, Omar Sy, entre outros. A direção é de John Wells. O filme teve orçamento de US$ 20 milhões e bilheteria mundial de US$ 36 milhões.

Assista ao trailer de 'À Procura de Uma Estrela'

Qual é a sinopse de 'À Procura de Uma Estrela'?

Adam Jones é um chef talentoso que caiu em desgraça por causa de sua arrogância. Determinado a reerguer sua carreira, ele se muda para Londres e começa a trabalhar em um restaurante de prestígio.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

