Mundial de Clubes 2025: veja quanto cada um dos 32 times faturou no torneio da Fifa

Não foi só o Chelsea que levou prêmios para casa depois do Mundial de Clubes da Fifa 2025 — todos os clubes que participaram receberam algum valor. O campeonato foi a primeira edição em formato expandido com 32 clubes de todas as seis confederações continentais, disputado nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho de 2025, e mais de US$ 1 bilhão foram distribuídos em prêmios.

A competição foi dividida em oito grupos de quatro equipes, com os dois melhores avançando para as fases eliminatórias, que culminaram na final disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, com capacidade para 82.500 espectadores.

O Chelsea conquistou o título ao vencer o Paris Saint-Germain por 3 a 0 na decisão, com grande destaque para o meia Cole Palmer.

Premiação total chegou a US$ 1 bilhão

Do ponto de vista financeiro, o Mundial de Clubes 2025 distribuiu uma premiação total próxima a US$ 1 bilhão entre os clubes participantes, com uma receita global estimada em US$ 2 bilhões.

Cada clube recebeu uma cota fixa de US$ 15,21 milhões por participação, além de bônus por vitórias e empates na fase de grupos (US$ 2 milhões e US$ 1 milhão, respectivamente) e valores crescentes conforme avançavam nas fases eliminatórias:

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões

Quartas de final: US$ 13,1 milhões

Semifinais: US$ 21 milhões

Vice-campeão: US$ 30 milhões

Campeão: US$ 40 milhões

Veja quanto cada clube faturou no torneio

A seguir, a tabela com os 32 times participantes do Mundial de Clubes 2025 e o valor aproximado que cada um faturou ao final do torneio (valores em milhões de dólares e reais, cotação média R$ 5,56/US$):

Clube País Valor Faturado (US$ milhões) Valor Faturado (R$ milhões) Chelsea Inglaterra 115,23 641,00 Paris Saint-Germain França 107,53 598,50 Real Madrid Espanha 83,23 462,90 Fluminense Brasil 60,84 338,40 Palmeiras Brasil 39,83 221,40 Borussia Dortmund Alemanha 38,43 213,80 Bayern de Munique Alemanha 37,43 208,10 Al Hilal Arábia Saudita 34,13 189,70 Flamengo Brasil 27,71 154,10 Botafogo Brasil 26,71 148,50 Atlético de Madrid Espanha 25,00 139,00 Porto Portugal 23,50 130,70 Inter Miami EUA 22,00 122,30 Auckland City Nova Zelândia 20,00 111,20 Benfica Portugal 19,50 108,40 River Plate Argentina 18,50 102,80 Boca Juniors Argentina 17,00 94,50 RB Salzburg Áustria 16,00 89,00 Al Ahly Egito 15,50 86,20 Seattle Sounders EUA 15,00 83,40 Tigres UANL México 14,50 80,60 Monterrey México 14,00 77,80 Club América México 13,50 75,00 Urawa Red Diamonds Japão 12,50 69,50 Ulsan Hyundai Coreia do Sul 12,00 66,70 Al Ain Emirados Árabes 11,50 63,90 Raja Casablanca Marrocos 11,00 61,20 Mamelodi Sundowns África do Sul 10,50 58,40 Jeonbuk Motors Coreia do Sul 10,00 55,60 Melbourne City Austrália 9,50 52,80 Persepolis Irã 9,00 50,00 Wydad Casablanca Marrocos 8,50 47,30

Obs.: valores aproximados, considerando cota fixa, bônus por resultados na fase de grupos, premiações por avanço nas fases eliminatórias e prêmio final para campeão e vice.

Clubes eliminados precocemente receberam valores próximos à cota fixa mais bônus por resultados.