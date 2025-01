Adeus, Twitch: CazeTV anuncia fim de transmissões em plataforma para 2025; entenda o motivo

A CazeTV, um dos maiores canais de streaming do Brasil, anunciou nesta sexta-feira, 24, que deixará de transmitir campeonatos na Twitch a partir de 2025. O comunicado foi feito pelo influenciador Casimiro Miguel, que dá nome ao canal.

Durante uma live recente, Casimiro revelou que a decisão foi motivada por recorrentes problemas de banimento na plataforma.

Mesmo com os direitos de transmissão adquiridos legalmente, a Twitch frequentemente punia o canal, derrubando as lives, o que acabou inviabilizando a continuidade.

Um caso emblemático ocorreu no início da temporada 2024/25 do futebol europeu. Em agosto, a CazeTV cancelou a transmissão de uma rodada do Campeonato Francês após internautas franceses usarem VPNs (Rede Privada Virtual) para burlar restrições geográficas, prática proibida. Esse episódio gerou notificações e até interrupções ao vivo das transmissões pelo canal.

Apesar da saída da Twitch, a CazeTV continuará transmitindo gratuitamente no YouTube, onde já possui grande sucesso desde a Copa do Mundo de 2022. O canal segue com contratos para diversas competições nos próximos anos, garantindo sua presença como referência no streaming esportivo no Brasil.

Quais campeonatos são transmitidos pela CazéTV?