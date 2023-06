Confira os jogos de hoje, sábado, 17; onde assistir ao vivo e horários

A fase de Eliminatórias da Eurocopa e os Amistosos Internacionais, com jogo da seleção brasileira, são os destaques deste sábado de futebol.

Os Amistosos Internacionais vão tremer as arquibancadas na Espanha: tem jogo do Brasil. A Seleção enfrenta a Guiné em Barcelona, no Estádio Cornellà-El Prat. É o segundo jogo da equipe de Ramon Menezes após perder a Copa do Mundo do Catar nas quartas de final para a Croácia, nos pênaltis. O primeiro jogo de 2023, contra o Marrocos, também foi uma derrota, por 2 a 1.

Sábado também é dia de campeonato europeu. Em busca de uma vaga na Eurocopa, as seleções europeias se preparam para jogar a terceira rodada das classificatórias. Na fase de grupos, são líderes as seleções da Escócia (A), França (B), Inglaterra (C), Croácia (D), República Tcheca (E), Áustria (F), Sérvia (G), Eslovênia (H), Suíça (I) e Portugal (J).

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistosos Internacionais

16h30 - Brasil x Guiné - SporTV

Eliminatórias da Eurocopa

10h - Luxemburgo x Liechtenstein - Star+

10h - Lituânia x Bulgaria - SporTV

13h - Noruega x Escócia - SporTV

13h - Montenegro x Hungria - Star+

15h45 - Bélgica x Áustria - Star+

16h - Ilhas Faroé x República Tcheca - Star+

Brasileirão Série C

16h - Altos x Amazonas FC - Nosso Futebol

16h - América-RN x Confiança - Nosso Futebol

16h30 - Pouso Alegre x Remo - Nosso Futebol

19h - Brusque x Figueirense - Nosso Futebol

MLS

16h30 - New York City x Columbus Crew - AppleTV+

20h30 - DC United x Real Salt Lake - AppleTV+

20h30 - New England Revolution x Orlando City - AppleTV+

21h30 - Nashville x St. Louis City - AppleTV+

21h30 - Sporting Kansas City x Los Angeles FC - AppleTV+

21h30 - San Jose Earthquakes x Portland Timbers - AppleTV+

Campeonato Argentino

21h - River Plate x Defensa y Justicia - Star+

