Como ficou a tabela do Brasileirão? Veja quem vai pra Libertadores e Sul-americana

Com o término do Brasileirão 2023 na última quarta-feira, 6, ficaram definidos as equipes que disputarão a Libertadores e Sul-Americana no ano que vem. Para maior competição internacional, São Paulo e Fluminense já estavam garantidos por conta dos títulos da Copa do Brasil e Libertadores. Agora, mais seis equipes garantiram lugar.

Disputarão a Libertadores no ano que vem, além de Fluminense e São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético MG e Flamengo. Esses seis times já entram na fase de grupos direto.

Botafogo e RB Bragantino entram na fase qualificatória, pois ficaram na quinta e sexta posição respectivamente.

Para a Sul-Americana, seis equipes garantiram a vaga, que são: Athletico PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. Entrarão na disputa também as equipes que ficarem em terceiro colocado na fase de grupos da Libertadores. Caso seja algum brasileiro, mais times nacionais estarão na competição.

