Como assistir a Copa do Mundo no Youtube

A Copa do Mundo 2022 oferece para os fãs de futebol opções de transmissão das partidas por plataformas digitais. Apenas a TV Globo tinha direito de transmissão dos jogos na internet, mas a emissora abriu mão desta opção. Com isso o Mundial será transmitido pela primeira vez no Youtube.

Um dos maiores streamers do mundo será responsável por comandar a transmissão via Youtube. O brasileiro Casimiro será o primeiro de sua categoria a transmitir jogos da Copa do Mundo 2022 ao vivo e gratuitamente. O acordo é uma parceria entre a LiveMode, empresa parceira do streamer, e a Fifa.

Como assistir os jogos da Copa de graça no Youtube

Serão 22 partidas narradas pela "Copa do Cazé", incluindo a final do evento. A transmissão pode ser acompanhada tanto pela Twitch quanto pelo YouTube, e não se limita ao jogo: Casimiro estará ao vivo ao longo do dia, independente do horário da partida.

Quem perder o ao vivo poderá visitar o canal posteriormente para assistir cortes da partida. Vídeos reagindo aos melhores momentos de todos os jogos também serão publicados no canal do streamer, "Cortes do Casimito".

Quais jogos da Copa o Casimiro vai transmitir?

21/11, segunda-feira

Holanda x Senegal – 13h

22/11, terça-feira

França x Austrália – 16h

23/11, quarta-feira

Espanha x Costa Rica – 13h

24/11, quinta-feira

Brasil x Sérvia – 16h

25/11, sexta-feira

Inglaterra x Estados Unidos – 16h

26/11, sábado

Argentina x México – 16h

27/11, domingo

Espanha x Alemanha – 16h

28/11, segunda-feira

Brasil x Suíça – 13h

Parceria entre Ronaldo e Casimiro

Como parte do acordo entre a Fifa e a LiveMode, o ex-jogador Ronaldo vai participar de ao menos três lives da Copa do Cazé. Já Casimiro vai reagir a cobertura da RonaldoTV no Catar, que está disponível no Fifa+. A parceria tem como intuito promover o serviço de streaming da marca.

Além de Ronaldo, os ex-jogadores Juninho Pernambucano, Júnior Baiano, Gilberto, Emerson e Edmílson também vão aparecer em algumas das lives.

Quem são os narradores da Copa do Casimiro?

Luís Felipe Freitas, Chicungunha, Raony Pacheco, Kaio Cezar e Michell Santana.

Quem são os comentaristas da Copa do Casimiro?

Casimiro, Victor Canedo, Edurado Barthen, Raphael Resende, Felipe Rolim e Braune.

