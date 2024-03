Com reforços e gestão, Inter chega a 136 mil sócios-torcedores e fatura alto

O Internacional voltou a crescer em seu quadro de sócios-torcedores e bateu 136 mil inscritos durante esta quinta-feira, 7, data da apresentação do volante Fernando. Assim como aconteceu com o atacante Borré, que recebeu a carteirinha de sócio 135 mil, o novo reforço também recebeu uma de número 136 mil. No jogo deste sábado, 9, contra o São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho, ambos serão apresentados à torcida com camisas alusivas a esses números.

Essa ascensão no programa, que sempre teve o Inter como um dos principais protagonistas do futebol brasileiro ao longo dos últimos anos, também representou um recorde, superando os 124 mil de 2023. A maior parte dos associados tem entre 18 e 29 anos, acompanhados daqueles que possuem entre 30 a 39 anos. Dos 136 mil sócios, 25% do total é formado por mulheres.

Atualmente, a receita mensal com o programa de sócios chega a quase R$ 9 milhões. Os bons números no quadro de associados do Colorado têm provocado diretamente novos recursos para o departamento de futebol, com investimentos estruturais e a chegada de contratações impactantes, casos dos atacantes Enner Valencia, Lucas Alario e Borré, todos com passagens destacadas pelo futebol internacional, além da manutenção de boa parte do elenco.

O crescimento durante todo a temporada passada foi de aproximadamente 20 mil novos sócios. Somente entre os meses de janeiro, fevereiro e começo de março deste ano, o clube conquistou 10 mil novos sócios. A meta, agora, é chegar aos 150 mil até o meio do ano.

Em média durante os jogos no Beira Rio, o Internacional tem 60% de seu público formado por sócios-torcedores. Tem sido assim neste começo de ano e também foi desta maneira durante o Campeonato Brasileiro de 2023. Já nos jogos decisivos da Copa Libertadores do ano passado, 100% dos bilhetes foram comercializados e esgotados para quem estava filiado ao programa.

"Desde que assumimos a gestão, deixamos claro a importância do sócio-torcedor para o Internacional, desde aqueles que pagam a menor mensalidade, de R$ 10, até quem tem as cadeiras locadas. Essas receitas são fundamentais para as nossas finanças, além de proporcionar investimentos em nosso elenco, que é o que o torcedor almeja. É importantíssimo manter essa sinergia entre as diferentes frentes: equipe, torcida, sócios e direção como um todo, pois desta maneira o sucesso em algum momento vai acontecer", afirmou o presidente Alessandro Barcellos.

Gestão positiva

Além dos reforços e bom começo de temporada, que já vinha acompanhado do fato de o Internacional ter chegado à semifinal da Copa Libertadores em 2023, o clube também faz um trabalho de gestão nos bastidores que contribui para essa excelência, e campanha colorada "Nossos Craques são Sócios e Nosso Sócios são Craques" é um dos exemplos dessas ações, quando 19 associados estiveram na cerimônia de apresentação do atacante Borré.

Outro detalhe que contribui para essa adesão está no fato do Internacional ser considerado uma das agremiações mais democráticas do país quando o assunto é eleição, com uma quantidade expressiva de votantes. Nas eleições do final do ano passado, 29.800 associados apareceram para votar, um recorde para clubes de futebol no Brasil.

Já entre as ações feitas na última temporada, uma das mais exitosas foi a que levou cinco sócios a Buenos Aires com tudo pago para acompanhar o time nas oitavas de final da Libertadores contra o River Plate. Os contemplados foram os que mais juntaram cupons da campanha #JuntosSomosInter. Além disso, o Clube fez parceria com agências de viagens para oferecer valores mais atrativos para quem desejasse ir até o país vizinho apoiar o Colorado. Ainda na competição Continental, foram sorteados ingressos para as partidas no Beira-Rio.

Já no Campeonato Brasileiro, foram preparadas ações como distribuição de brindes no entorno do Beira-Rio e no Parque Gigante, em parceria com a patrocinadora do Clube. Outra estratégia que movimentou o quadro social foi a que, durante 13 dias, sorteou camisas de Enner Valencia, assim que foi anunciada a contratação do jogador até a data da sua apresentação. Valencia também foi o personagem principal da iniciativa que distribuiu mantas para os sócios) na CAS.

E quem mora distante de Porto Alegre também foi contemplado com alguns sorteios específicos. Assim como houve a retomada das Caravanas Coloradas, que durante este ano, visitaram mais de 15 cidades no Rio Grande do Sul e Estados vizinhos. A Caravana propicia que os torcedores possam estar perto de nomes que marcaram a história do Clube, bem como, em uma grande festa, ter acesso às taças da Libertadores e do Mundial.

Com relação aos jogadores e jogadoras do plantel profissional, os sócios colorados de todas as categorias associativas puderam conversar com Gabriel, Bruna Benites e Djeni Becker pela Chamada Colorada. O Mundo Colorado, plataforma de experiência com o Inter, ainda promoveu o encontro de uma família que colocou o nome do filho de Pedro Henrique em homenagem ao atacante do Inter.

Além disso, a rede de patrocinadores do Clube, com adidas, InterStore, Panvel, Zé Delivery e Postos SIM, disponibilizou uma série de descontos e vantagens aos sócios.

“Trabalhamos no dia a dia historicamente com o lema de que somos O Clube do Povo e, mais recentemente, com o slogan Vivo em Ti. Esses dois conceitos nos colocam ao lado do torcedor e da torcedora, todos os dias, em qualquer lugar do mundo. Alcançar ótimos números e recordes só mostram o quanto nossos sócios e sócios amam esse clube. Estamos levando o Clube cada vez mais pra perto dos colorados e coloradas”, reforça Nelson Pires, vice-presidente de Marketing do Inter.