Com ingressos esgotados, Conmebol ativa final da Sul-Americana com Fanzone

A final da Copa Sul-Americana 2024, que acontece neste sábado (23), entre Cruzeiro e Racing, o estádio La Nueva Olla, localizado em Assunção, já é uma das mais aguardadas desde que a competição passou a ter final única, em 2019. Todos os 45 mil ingressos foram vendidos, e a expectativa é de muita festa entre as duas torcidas antes mesmo da bola começar a rolar. Isso tudo porque a Conmebol está promovendo um Fanzone, que já virou tradição desde as últimas edições, em La Costanera de Assunção.

O destaque principal do evento, que nesta sexta-feira (22) funcionará das 17h às 00h, é a exibição do troféu da Copa Sul-Americana. Mas também estão previstas outras atrações, como apresentação de músicos e DJs ao vivo, espaço para food trucks, distribuição de prêmios, espaço para os torcedores tirarem fotos e campo para atividades.

"Observamos que a Conmebol está cada vez mais focada em atrair o público para suas competições, oferecendo diversas experiências alinhadas ao perfil dos torcedores. A entidade entende a importância de pensar no espetáculo como todo e, para isso, conta com diversos parceiros estratégicos que trabalham em prol da valorização dos torneios por ela organizados", afirma Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência parceira oficial da Conmebol e que comercializa pacotes de viagem para a final da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Também é uma forma da própria Conmebol ativar seus patrocinadores, que terão stands por todo o espaço, com ativações diversas, além de pontos de venda de dois dos parceiros principais da entidade, a Coca-Cola e a Amstel. Além das duas marcas, a Conmebol possui acordos com ueno bank, Bwin, EA SPORTS, Mercado Livre e MG Motor.

"O evento em si não é apenas a bola rolando, mas todo o clima, preparação e entorno para o espetáculo. O que os esportes americanos sempre fizeram muito bem (NBA e NFL, principalmente), a Conmebol trouxe para a América do Sul. Mais entregas para patrocinadores, mais contato com as marcas e, principalmente, incremento da experiência para os torcedores, que certamente vão querer voltar in loco a uma decisão continental caso seus times classifiquem-se novamente. É um caminho sem volta para as promoções de grandes eventos esportivos", explica Henrique Guidi, Diretor de Clubes da Agência End to End.